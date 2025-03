video suggerito

Thiago Motta sgombra ogni dubbio sul suo futuro: “Ho la fiducia della proprietà” Dopo le voci degli ultimi giorni, Thiago Motta spazza via ogni dubbio sulla sua permanenza alla Juventus. Il tecnico afferma di aver sentito la vicinanza della proprietà. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la pesantissima sconfitta subita dall'Atalanta, nell'ultimo turno di campionato, la Juventus torna in campo e lo fa al Franchi contro la Fiorentina. I bianconeri devono riscattarsi e hanno bisogno di punti per il quarto posto che, secondo alcuni rumors, deciderebbe il futuro di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano tira dritto, e alla vigilia, afferma che la società, intesa anche come proprietà gli ha confermato la fiducia.

"Ho la fiducia della società e della proprietà"

La Juve con i nerazzurri ha subito un clamoroso 0-4, risultato che non capitava in partite casalinghe dal 1967 (!). Va da sé che si è scatenata una ridda di voci, alcune pure molto fantasiose relative al suo futuro a breve termine. E sono stati fatti anche una sfilza di nomi di allenatori per la prossima stagione. Ogni voce provvede a spazzarla via, nella conferenza stampa pre Fiorentina-Juventus, proprio l'allenatore della Juve forte della fiducia della proprietà e di un contratto triennale: "Ho la totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà questa settimana. Ora penso solo alla Fiorentina. Il mio futuro non è la priorità. Lo sono invece la società, la squadra e la partita di domani".

Fiorentina-Juventus: Thiago Motta recupera tre calciatori

La rosa sarà più ampia, tre calciatori non sono più infortunati. Thiago Motta spera di replicare la partita dell'andata: "Recuperiamo Rouhi, Savona e Conceiçao. A Firenze sarà una partita difficile e complicata come è sempre stato. Noi ci siamo preparati per fare una grande partita. Abbiamo l'obbligo di dare il massimo. Siamo focalizzati su cosa fare. La gara dell'andata è stata una delle migliori della stagione, è mancata soltanto la vittoria".