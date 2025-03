video suggerito

Thiago Motta risponde monosillabico alla domanda più scomoda sulla Juve: "Sì". Poi un lungo silenzio Thiago Motta non lascia trasparire nessuna emozione quando si parla della fiducia che riceve dalla Juventus: la sua risposta in conferenza stampa lascia tutti spiazzati.

A cura di Ada Cotugno

Sono giorni complicati in casa Juventus ma il campionato potrebbe regalare ancora qualche piccola sorpresa. Domani i bianconeri scenderanno in campo contro il Verona e con una vittoria potrebbero ritrovarsi a 6 punti dalla vetta e a -3 dal primo posto, distanze che potrebbero accendere il finale di questa stagione. La priorità di Thiago Motta è quella di ritrovare la vittoria e il sorriso dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli che ha scatenato la polemica.

Il giorno dopo la triste sconfitta Giuntoli ha confermato che la panchina resta stabile, ma su questo tema l'allenatore resta piuttosto misterioso. In conferenza stampa l'italo-brasiliano ha parlato anche del suo futuro, esprimendosi però soltanto con un monosillabo secco prima di lasciare spazio a un lungo silenzio che ha perplesso i presenti.

La risposta di Thiago Motta sul suo futuro

Quando gli viene chiesto se sente la fiducia di società e giocatori Thiago Motta sorprende tutti con una risposta semplice e secca. "Sì" e nient'altro, seguito da un lunghissimo silenzio che ha spiazzato tutti i giornalisti presenti in sala stampa. L'allenatore ha deciso di spazzare via la domanda con un monosillabo e l'espressione distesa, come se quella risposta di due lettere bastasse per poter chiarire tutto.

Ci sono ancora tanti dubbi su come sarà la Juve del futuro, ma al momento l'unico pensiero è quello di finire bene la stagione e riscattarsi dall'eliminazione contro l'Empoli: "C’è una grandissima delusione da parte di tutti, ero arrabbiato dopo questa partita perché voglio molto bene ai miei giocatori, sanno che abbiamo sbagliato. Io li vedo tutti i giorni che si impegnano al massimo e si prendono le responsabilità nelle difficoltà, con l’Empoli non lo abbiamo fatto, l’atteggiamento non è stato buono e ci siamo messi in grande difficoltà. Ci siamo confrontati in modo positivo, non vogliamo ripetere quello che è successo".