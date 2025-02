Il presidente della Juve a colloquio con Giuntoli e Motta: “L’allenatore non è in discussione”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il giorno dopo la delusione Cristiano Giuntoli prova a spegnere l'incendio. la Juventus è stata eliminata ai quarti di Coppa Italia dall'Empoli dopo i rigori, alla fine di una partita in cui i bianconeri sono stati irriconoscibili. La sconfitta ha mandato su tutte le furie Thiago Motta che non ha risparmiato nessuno dei suoi giocatori e sembrava a rischio esonero, ma dalla dirigenza arrivano notizie completamente diverse.

Il Managing Director Football della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky e ha cercato di rasserenare l'ambiente dopo la brutta batosta contro l'Empoli. Non è facile mettere a posto le cose, ma secondo Giuntoli l'allenatore non è a rischio e dopo una discussione nata assieme a tutta la dirigenza si è deciso di portare avanti questo progetto.

Giuntoli conferma Thiago Motta, non sarà esonerato

La notizia più importante riguarda sicuramente il futuro dell'allenatore italo-brasiliano: dopo la partita erano cominciate le proteste dei tifosi che ne avrebbero voluto l'esonero, ma l'eliminazione dalla Coppa Italia non determinerà la fine della sua avventura bianconera: "Noi siamo convinti che il progetto cominciato questa estate sia un progetto importante e che sia un progetto che stia creando valore facendo giocare tanti ragazzi giovani e siamo convinti che in futuro ci possa dare grandi soddisfazioni. Quindi Motta non è in discussione".

Dunque la Juve andrà avanti con il suo progetto, almeno fino alla fine della stagione. Giuntoli ha confermato che oggi c'è stato un incontro che ha coinvolto lui, il presidente e l'allenatore, finito con sensazioni positive: "Stamani ci siamo trovati a mente fredda con Maurizio (Scanavino, chief executiveofficer, ndr), con il presidente Ferrero, con il mister. Abbiamo parlato alla squadra e siamo tutti convinti, loro per primi, di dover fare di più e di centrare nelle prossime dodici partite l'obiettivo della Champions League".