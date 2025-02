video suggerito

Thiago Motta ora rischia, la Juve riflette: il 4° posto potrebbe non bastare per la conferma Thiago Motta ora è a rischio, la Juventus riflette e il quarto posto potrebbe non bastare per la conferma in vista del prossimo anno. Momento delicato in casa bianconera.

A cura di Vito Lamorte

La panchina di Thiago Motta ora è a rischio, la Juventus riflette e il quarto posto potrebbe non bastare per la conferma in vista del prossimo anno. Momento delicato in casa bianconera. L'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli, a sette giorni da quella in Champions League, è una mazzata incredibile per il progetto bianconero e ora la dirigenza inizia a valutare il da farsi per il prossimo futuro.

I vertici del club non avevano mai messo in dubbio Thiago Motta ma dopo questa settimana negativa qualcosa è cambiato: era stato chiesto allo staff tecnico, come obiettivo minimo, l'approdo agli ottavi di Champions e una Coppa Italia all'altezza di quella precedente ma le cose sono andate esattamente all'opposto.

Thiago Motta ora rischia, il 4° posto potrebbe non bastare per la conferma

La Juventus è fuori dalle coppe e ora resta in corsa solamente il campionato, con il quarto posto come obiettivo minimo per salvare la stagione.

Si tratta di un obiettivo imprescindibile per il club e per la programmazione dei prossimi anni, ma lo è anche per lo stesso Thiago Motta. In base a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore bianconero rischia l'addio a fine stagione senza la qualificazione alla prossima Champions League ma potrebbe non bastare nemmeno il quarto posto: adesso non ci saranno più scusanti e alibi con un solo impegno a settimana e mancare l'approdo all'Europa che conta sarebbe un vero disastro, sia tecnico che economico.

Le parole del tecnico nel post-match nei confronti dei suoi giocatori hanno mostrato una spaccatura evidente con alcuni suoi calciatori e adesso bisognerà vedere in che modo reagirà il gruppo.

Il quarto posto dovrà essere l'obiettivo, al netto di infortuni e assenze: la proprietà bianconera avrebbe già espresso tutta la propria delusione per l'eliminazione contro l'Empoli in Coppa Italia, anche alla luce di un mercato invernale importante che ha accontentato le richieste dell'allenatore dopo le defezioni nella prima parte di stagione.

I vertici del club vogliono vedere una squadra concentrata sul quarto posto e che remi tutta dalla stessa parte in maniera continua per salvare, almeno parzialmente, la stagione. Adesso non ci sono più scusanti e, forse, il quarto posto per Thiago Motta potrebbe non bastare.