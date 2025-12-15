Thiago Motta rifiuta la quarta squadra dopo l’esonero: quanto avrebbe risparmiato la Juventus
Thiago Motta chiuderà il 2025 senza panchina, una scelta personale più che una forzatura: l'ex allenatore della Juventus ha declinato l'offerta della Real Sociedad, la quarta squadra ad accostarsi a lui senza ricevere una risposta positiva. Gli spagnoli hanno esonerato Sergio Francisco e avevano pensato a lui per la rincorsa salvezza in Liga, ma l'allenatore ha preferito non tuffarsi in questa nuova avventura.
Secondo quanto riportato da Marca è stato il primo nome al quale il club ha pensato, ma hanno dovuto rivedere immediatamente i loro piani dopo il secco "no" arrivato dall'italo-brasiliano. Alla fine hanno puntato su Pellegrino Matarazzo e la sensazione è che Thiago Motta si stia prendendo tutto il tempo necessario per trovare la squadra perfetta, con grande rammarico della Juventus che continuerà a pagarlo fino al 2027, alla naturale scadenza del suo contratto.
Quanto costa Thiago Motta alla Juventus
La Real Sociedad è la quarta squadra rifiutata dall'allenatore che in precedenza era stato cercato anche da Monaco, Bayer Leverkusen e Spartak Mosca. Nessuna di queste piazze gli ha fatto ritornare la voglia di mettersi in gioco e per questo resta senza una panchina: l'ultima esperienza è proprio quella in bianconero, conclusa a metà della scorsa stagione quando è stato rimpiazzato da Igor Tudor (a sua volta sostituito da Spalletti pochi mesi fa).
Thiago Motta non ha siglato un nuovo contratto e resta legato alla Juve fino al 2027 con un accordo da 5,5 milioni di euro lordi a stagione, ai quali aggiungere anche i costi del suo staff. Praticamente fino alla scadenza i bianconeri dovranno versare oltre 15 milioni di euro all'ex allenatore e ai suoi collaboratori, ai quali aggiungere gli 8 milioni di euro che deve invece a Tudor. La società avrebbe risparmiato una grande fetta della quota se l'accordo si fosse concretizzato, ma al momento l'italo-brasiliano non sembra intenzionato a ritornare su piazza in fretta, almeno non a stagione in corso.