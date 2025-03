Thiago Motta: “Ora non si parlerà più di Scudetto, ci avete messo dentro voi. Rigore discutibile”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

È un Thiago Motta davvero dimesso quello che si presenta ai microfoni di DAZN dopo la disfatta epocale della Juventus da parte dell'Atalanta, del resto lo stato d'animo del tecnico bianconero non può essere diverso dopo lo 0-4 casalingo con cui la squadra di Gasperini ha spazzato via una Juve davvero piccola e nuovamente lontana da quel sogno Scudetto che si era riacceso per un attimo dopo la striscia di cinque vittorie di fila in campionato che aveva riavvicinato la Vecchia Signora a soli 6 punti dall'Inter capolista. Una distanza che pareva riaprire scenari insperati con ancora 11 partite che erano da giocare, eppure ora Thiago Motta rinfaccia a media e giornalisti che sono stati loro a parlare di titolo possibile: "Adesso questa storia dello Scudetto, che avete messo noi dentro, non si parlerà più".

Il 42enne allenatore italo-brasiliano recrimina poi sul penalty che ha dato il vantaggio all'Atalanta a metà del primo tempo, sul quale la Juve ha protestato per un presunto tocco di mano di Lookman prima di quello evidentissimo di McKennie punito da Sozza e controfirmato dal VAR: "Rigore discutibile, peccato sbloccare una partita con un rigore così".

"Penso che oggi abbiamo iniziato una partita che sapevamo che era complicata, contro una squadra che di sicuro voleva giocare tanto sul nostro errore, lo sapevamo prima della partita – è l'analisi post partita di Motta – Penso che oggi dopo quell'episodio del rigore, senza entrare nella critica ma discutibile sicuramente, è un peccato sbloccare una partita così su un rigore… Poi dopo, essendo una squadra giovane, abbiamo voluto andare in avanti e loro hanno continuato a contrattaccare molto bene, lo sapevamo prima della partita. Noi siamo la seconda squadra più giovane del campionato, abbiamo voglia di andare in avanti e abbiamo sicuramente sofferto a livello mentale questo primo gol. Non abbiamo reagito nel modo migliore, cercando di andare in avanti e sbilanciandoci, dando ancora di più la possibilità a una squadra come l'Atalanta di aprire il campo dopo con giocatori come Lookman e i quinti e in ripartenza è una squadra molto pericolosa"