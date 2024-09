video suggerito

Thiago Motta mette pressione a Conte prima di Juve-Napoli: “Squadra costruita per vincere lo Scudetto” Thiago Motta ha presentato Juventus-Napoli nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Una grande partita con giocatori forti in campo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vito Lamorte

Thiago Motta ha presentato Juventus-Napoli nella consueta conferenza stampa della vigilia. L'allenatore bianconero ha parlato così: "Una grande partita con giocatori forti in campo. Ci confronteremo in campo affrontandola con grande serietà e responsabilità, rispettando l'avversario e giocando il nostro calcio".

A chi gli chiede se il Napoli ha un vantaggio a non giocare le coppe, il tecnico risponde: "Vantaggio o no non lo sappiamo, comunque è così uguale. Il calendario lo conosciamo da tempo e il Napoli è una squadra costruita per vincere lo scudetto. Noi dobbiamo affrontare la nostra strada partita dopo partita con l'ambizione di migliorare sempre, cercando di crescere e far passare una bella serata ai nostri tifosi.

In merito alle condizioni di Gatti, uscito dolorante dal match di Champions League, ha affermato: "Ha recuperato e può giocare. Sono tutti a disposizione tranne Conceiçao e Milik".

Thiago Motta su Vlahovic: "Ognuno di noi può crescere"

Thiago Motta ha ricordato il suo periodo da calciatore con Antonio Conte in Nazionale: "È stato un grande piacere lavorare con lui, abbiamo fatto un Europeo bellissimo e siamo usciti contro una squadra molto forte. Il rapporto col mister è sempre stato fantastico".

In merito al momento di Vlahovic, dal punto di vista emotivo, il tecnico bianconero ha affermato: "Questa deve essere l'ambizione di tutti per migliorare sempre. Ognuno di noi può crescere, giocare a calcio non è solo un aspetto psicologico. Sta bene, è disponibile e positivo, ma il calcio è un insieme di tante situazioni in cui si può sempre migliorare. Io sono molto contento del suo lavoro".

A chi gli chiede se firmerebbe per vincere tre scudetti come Conte alla Juventus o vorrebbe conquistare qualche titolo in Europa risponde così: "Innanzitutto non ho niente di firmare, ma comunque sia non varrebbe niente. Io penso alla partita di domani e all'allenamento di oggi. Io preparo qualcosa per domani e per le prossime partite, in più arriva la mia famiglia dopo un po' e mi riposerò. Tutto ciò che sarà in futuro non lo so, io sarò contento lo stesso perché mi impegno sempre al massimo".

Sull'abbondanza a centrocampo e la capacità di tenere alte le motivazioni di tutti, il tecnico della Vecchia Signora ha dichiarato: "Fa parte del mio lavoro, devo far capire loro che un minuto, dieci o cento possono fare la differenza. Col Napoli schiererò chi penso che starà meglio per affrontare questa sfida, ma sto già pensando anche a chi affronterà le prossime. La stagione è lunga e abbiamo bisogno di tutti".

Infine, si era parlato di un suo possibile approdo a Napoli negli ultimi anni scorsi ma Thiago Motta risponde così: "No, mai".