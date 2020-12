Il Milan riesce a vincere in extremis a San Siro contro la Lazio e non perde la vetta della classifica. Non sembrano bastare il doppio vantaggio firmato da Rebic e Calahnoglu e nemmeno il rigore parato da Donnarumma. Luis Alberto prima e Immobile poi, pareggiano i conti e inguaiano la formazione di Stefano Pioli, calata alla distanza. Poi, al 90′ ci pensa Theo Hernandez a strappare il gol da tre punti che riporta il sorriso sul volto del Diavolo.

Gran primo tempo del Milan che parte ancora una volta con il piede sull'acceleratore. Stefano Pioli ripropone la coppia offensiva Rebic-Leao e il croato è subito protagonista mettendo in grande difficoltà la Lazio. Suo il primo gol che apre le marcature con un bel colpo di testa sotto porta su corner, suo anche il fallo che subisce e che porta al rigore di Calahnoglu: Reina nulla può e il Milan si ritrova alla mezz'ora avanti 2-0. Gara in ghiaccio per poco perché la Lazio reagisce come sa e con Luis Alberto prima sfiora la rete poi trova un rigore per un presunto fallo di Kalulu su Correa che frana a terra. Di Bello lascia proseguire, poi richiamato dal VAR rivede l'azione e fischia rigore, ma qualche dubbio resta. Immobile non è in serata, Donnarumma sì e para il penalty ma è ancora Luis Alberto a sorridere perché respinge in rete la palla del 2-1 che riapre il match.

La ripresa è di marca laziale almeno all'inizio quando Ciro Immobile, poi sostituito, si fa perdonare l'errore dal dischetto con una conclusione che supera Donnarumma e stabilisce la partita di risultato. Il Milan cala fisicamente, la Lazio regge e gioca e la partita resta apertissima. Ma che non cambia più il risultato fino al 90′. Quando ci pensa Hernandez a togliere le castagne dal fuoco e segnare la rete decisiva che permette al Diavolo di chiudere il 2020 primo in classifica. L'esterno è ancora una volta l'uomo della provvidenza, il vice Ibrahimovic in campo. Il Milan ripassa in vantaggio sull'Inter, tutte le altre restano ancora più staccate.