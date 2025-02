video suggerito

Theo Hernandez multato dal Milan ma a Torino sarà titolare: la scelta della società e di Conceiçao Theo Hernandez sarà multato dal Milan per l'espulsione in Champions League contro il Feyenoord ma, allo stesso tempo, sarà titolare contro il Torino. La scelta del club rossonero e di Sergio Conceiçao.

A cura di Vito Lamorte

Theo Hernandez sarà multato dal Milan per l'espulsione contro il Feyenoord ma, allo stesso tempo, sarà titolare contro il Torino. Questa la scelta di Sergio Conceiçao e della società rossonera dopo pochi giorni dal fattaccio di San Siro e dalle tantissime critiche che hanno colpito il terzino francese in seguito alla sua espulsione che è costata l'eliminazione dalla Champions League.

Il numero 19 rossonero è stato multato per quanto accaduto nell’ultima partita europea del Diavolo ma non ci sarà una punizione esemplare nei suoi confronti perché il calciatore ha capito l'errore e ha chiesto scusa alla squadra e a tutti i tifosi per il suo comportamento.

Theo Hernandez multato dal Milan ma a Torino sarà titolare

Theo Hernandez sarà, almeno in base alle ultime notizie che arrivano da Milanello, titolare nella squadra che Sergio Conceiçao presenterà a Torino anche perché sulla squadra rossonera già graverà l'assenza di Kyle Walker, alle prese con un problema muscolare, che dovrebbe essere sostituito da Alex Jimenez nel ruolo di terzino destro.

Per il terzino francese è arrivata la multa dopo quanto accaduto con il Feyenoord, ma ora la società rossonera e l'allenatore vogliono una prova di maturità da parte di Theo dopo un comportamento inadeguato per un calciatore del suo livello. Questo potrebbe dare una scossa alla squadra per questi ultimi mesi di stagione che vedono il Milan in corsa per il quarto posto e per la Coppa Italia, che ora diventa un vero e proprio obiettivo.

Sergio Conceição: "Theo Hernandez è un patrimonio del club"

Sergio Conceição nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan si è espresso così su Theo Hernandez e su quanto accaduto: "È un patrimonio del club, ha dato già tanta gioia ai tifosi in altri momenti. Sa che ha messo la squadra in difficoltà, ne abbiamo parlato con lo spogliatoio. Anche io commetto tanti errori. Se domani giocherà? È disponibile per giocare domani come gli altri ventidue"