Theo Hernandez si scusa per l'espulsione in Champions League: "Provo immensa frustrazione" Theo Hernandez rompe il silenzio dopo l'eliminazione dalla Champions del Milan: "Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre"

A cura di Ada Cotugno

Dopo la bufera sono arrivate le scuse di Theo Hernandez per tutto quello che è successo durante l'ultima partita del Milan. Il francese ha commesso un'ingenuità e si è fatto espellere all'inizio della ripresa, mandando su tutte le furie i tifosi che stavano vivendo una partita delicatissima: alla fine i rossoneri hanno perso e sono usciti dalla Champions League e a quel punto tutti si sono scagliati contro il terzino.

La sua è stata una vera e propria follia, una simulazione evitabile che ha solo messo in difficoltà la sua squadra. Poche ore dopo la scottante eliminazione il giocatore ha parlato per la prima volta sui social, pubblicando due foto sul suo profilo Instagram accompagnate da una lettera di scuse per il suo comportamento.

Le scuse di Theo Hernandez

Il terzino è stato il più bersagliato dalla stampa e dai tifosi nel post partita. Il Milan è stato eliminato ai playoff della Champions League contro il Feyenoord e l'espulsione di Theo Hernandez all'inizio della ripresa ha reso difficile la rimonta dopo la sconfitta trovata in Olanda: con un uomo in meno i rossoneri hanno fatto fatica a gestire gli avversari e alla fine con un uomo in meno hanno subito il gol dell'1-1 che è stato fatale.

Il francese ha fatto trascorrere qualche ora prima di rompere il silenzio. Le sue prime parole sono state le scuse rivolte ai compagni di squadra e ai tifosi: "Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo". Nei commenti alcuni sono stati clementi con lui, ma una parte della tifoseria gli ha ricordato l'errore fatale commesso ieri sera, una macchia difficile da cancellare da questa stagione.