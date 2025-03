video suggerito

Theo Hernandez fa un’entrataccia, Marusic è costretto a uscire: l’impatto è pericolosissimo Theo Hernandez ha fatto un’entrata pericolosissima su Marusic poco prima dell’intervallo: il calciatore della Lazio è costretto a uscire. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Theo Hernandez ha fatto un'entrata pericolosissima su Adam Marusic poco prima dell'intervallo di Milan-Lazio ma l'arbitro Gianluca Manganiello ha lasciato giocare senza intervenire: il calciatore biancoceleste faceva fatica anche a camminare nei minuti finali del primo tempo e Marco Baroni è stato costretto al cambio, mandando in campo al suo posto Lazzari nella ripresa.

L'intervento del terzino rossonero è davvero brutto e se inizialmente sembrava un episodio casuale, rivedendo la situazione si nota come il numero 19 si muova all'indietro con il piede già teso e in questo modo va a colpire l'avversario. Un gesto davvero brutta da parte di Theo.

Theo Hernandez fa un'entrata pericolosissima: Marusic è costretto a uscire

Theo Hernandez è stato protagonista di un intervento pericolosissimo che ha costretto Marusic a lasciare il campo: il colpo all'altezza del ginocchio destro è molto duro e il calciatore della Lazio ha evidente difficoltà anche nel poggiarlo a terra a causa del dolore.

Leggi anche Theo Hernandez multato dal Milan ma a Torino sarà titolare: la scelta della società e di Conceiçao

All'intervallo Marco Baroni è costretto a sostituire l'esterno serbo, che nonostante le cure dello staff medico nell'intervallo non ce l'ha fatta a rientrare: al suo posto l'allenatore biancoceleste ha inserito Manuel Lazzari. In campo l'arbitro Manganiello e Mazzoleni in sala VAR hanno deciso di non sanzionare Theo, ma quello del terzino francese è un intervento davvero molto pericoloso che in qualche caso può mettere anche a rischio la carriera di un avversario.

Le condizioni del calciatore della Lazio verranno monitorate nelle prossime ore e presto si capirà se sarà a disposizione per la trasferta di Europa League contro il Viktoria Plzen.

Marco Baroni nel corso della conferenza stampa dopo la partita di San Siro ha svelato le condizioni di Marusic e quando spera di riaverlo in gruppo: "Adam ha una forte contusione sul ginocchio, conto che sia solo una botta e che possa tornare in campo domani o dopodomani". Non resta che attendere qualche informazione più dettagliata dopo gli esami che verranno effettuati nelle prossime ore.