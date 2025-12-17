Calcio
video suggerito
video suggerito

Ter Stegen torna in campo dopo sette mesi: rischia la figuraccia con una squadra di terza serie

L’incubo è finito per Ter Stegen, tornato in campo per la prima volta dopo il lunghissimo infortunio: ha giocato in Coppa del Re contro una squadra di terza serie.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Marc-Andre Ter Stegen è tornato in campo per la prima volta dopo il lunghissimo infortunio: il Barcellona ha ritrovato il suo portiere nella partita di Coppa del Re contro il Guadalajara che rischiava anche di diventare uno psicodramma perché la vittoria è arrivata solamente nei minuti finali. La buona notizia però è che il tedesco è finalmente sceso in campo e si sta facendo spazio all'interno della squadra dove è sceso molto delle gerarchie di Hansi Flick.

Ter Stegen torna dopo il lungo infortunio

Il problema alla schiena lo aveva già fermato nella scorsa stagione e ha dovuto saltare praticamente metà campionato prima di ritrovare la sua porta. Nel mese di dicembre è tornato ad allenarsi per la prima volta con il Barcellona e ha dovuto attendere un po' di settimane prima di giocare la sua partita ufficiale: sono passati sette mesi dal giorno dell'infortunio ma l'incubo è finito e il peggio è ormai messo alle spalle. Nell'ultimo anno ha dovuto fare i conti con la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro e poi con l'operazione alla schiena che ha allungato di molto i tempi di recupero, costringendo il Barcellona ad adottare soluzioni di emergenza con l'acquisto di Joan Garcia da affiancare a Szczesny.

Ter Stegen dovrà riprendersi il suo posto da titolare e ha cominciato proprio dalla Coppa del Re, la sua prima partita da oltre metà anno. Davanti a lui c'era una squadra di terza serie spagnola che ha sfiorato anche il colpaccio prima di cadere contro il Barcellona proprio nei minuti finali: alla fine i blaugrana hanno portato a casa la vittoria e il portiere è riuscito a mantenere la porta inviolata nella sua prima gara da titolare, tornando ad assaggiare il campo prima di cimentarsi contro avversari di livello più alto.

Barcellona
Calcio
Liga
0 CONDIVISIONI
Immagine
Gimenez si opera alla caviglia, rientro tra due mesi: il Milan sa come muoversi sul mercato
Il messicano costretto all'intervento per risolvere il problema alla caviglia definitivamente
Perché il Milan vuole Fullkrug per sostituire Gimenez: il suo ultimo gol l'ha segnato otto mesi fa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views