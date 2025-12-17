Ter Stegen torna in campo dopo sette mesi: rischia la figuraccia con una squadra di terza serie

Marc-Andre Ter Stegen è tornato in campo per la prima volta dopo il lunghissimo infortunio: il Barcellona ha ritrovato il suo portiere nella partita di Coppa del Re contro il Guadalajara che rischiava anche di diventare uno psicodramma perché la vittoria è arrivata solamente nei minuti finali. La buona notizia però è che il tedesco è finalmente sceso in campo e si sta facendo spazio all'interno della squadra dove è sceso molto delle gerarchie di Hansi Flick.

Ter Stegen torna dopo il lungo infortunio

Il problema alla schiena lo aveva già fermato nella scorsa stagione e ha dovuto saltare praticamente metà campionato prima di ritrovare la sua porta. Nel mese di dicembre è tornato ad allenarsi per la prima volta con il Barcellona e ha dovuto attendere un po' di settimane prima di giocare la sua partita ufficiale: sono passati sette mesi dal giorno dell'infortunio ma l'incubo è finito e il peggio è ormai messo alle spalle. Nell'ultimo anno ha dovuto fare i conti con la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro e poi con l'operazione alla schiena che ha allungato di molto i tempi di recupero, costringendo il Barcellona ad adottare soluzioni di emergenza con l'acquisto di Joan Garcia da affiancare a Szczesny.

Ter Stegen dovrà riprendersi il suo posto da titolare e ha cominciato proprio dalla Coppa del Re, la sua prima partita da oltre metà anno. Davanti a lui c'era una squadra di terza serie spagnola che ha sfiorato anche il colpaccio prima di cadere contro il Barcellona proprio nei minuti finali: alla fine i blaugrana hanno portato a casa la vittoria e il portiere è riuscito a mantenere la porta inviolata nella sua prima gara da titolare, tornando ad assaggiare il campo prima di cimentarsi contro avversari di livello più alto.