La Francia ha vinto la partita contro la Bulgaria (giocata martedì 8 giugno e conclusa 3-0 per i francesi) ed ha dato un segnale fortissimo di solidità e qualità a pochi giorni dal debutto ufficiale dell'Europeo. La Nazionale di Didier Deschamps ha dovuto fare a meno di Benzema, infortunatosi, affidandosi a Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che si è distinto con onore nel match amichevole: doppietta personale. Ma con relativa polemica post gara, dove è emersa qualche ruggine nel reparto offensivo transalpino, formato da stelle di assoluto piano.

L'attaccante del Chelsea è entrato poco prima dell'intervallo di metà partita, diventando poi decisivo con due gol che hanno permesso il trionfo francese (terza rete segnata da Griezmann) e permettendo a Giroud un importante ulteriore passo verso l'avvicinamento al record di Thierry Henry che è il massimo realizzatore, con 51 reti in Nazionale (Giroud è a quota 46). Una prestazione maiuscola ma che non ha soddisfatto l'attaccante che nelle interviste del dopo partita ha sottolineato il suo punto di vista:

Con due buoni palloni che mi sono stati serviti da Ben Pavard e Wissam Ben Yedder, sono riuscito a concludere nel modo migliore, ma avremmo potuto segnare più gol se fossimo stati più efficienti, potevamo essere migliori in attacco

Dichiarazioni che non sono piaciute alla stella di Francia e del Psg, Kylian Mbappè sentitosi tirare in mezzo alla questione e mostrando fastidio alle parole del compagno di Nazionale. Tanto che la stampa francese, come l'Equipe, ha parlato di malumori tra i giocatori, con Deschamps che è intervenuto per gettare subito molta acqua su ciò che potrebbe divampare senza prevenzione. Il ct ha provato a ridurre la questione con un laconico "se ogni volta che un giocatore ricevesse palla quando la chiama…". Eppure l'evidenza è quella raccontata da Giroud. Dopotutto, l'attacco della Francia prima dell'infortunio di Benzema doveva basarsi sull'attaccante del Real Madrid e Mbappè con Giroud validissima alternativa. "Io chiamo i palloni" ha detto il giocatore del Chelsea "ma mi arrivano dai centrocampisti": affermazioni che ricalcano l'andamento del match con gli assist di Ben Yedder e Pavard.