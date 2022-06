ten Hag avvisa Ronaldo e il Manchester United: trapela la mail con le nuove regole dello spogliatoio Erik ten Hag ha inviato una mail a tutti giocatori del Manchester United per avvisarli su quali saranno le regole da seguire nello spogliatoio per la prossima stagione.

A cura di Vito Lamorte

Sembra essere davvero iniziata una nuova era al Manchester United. Erik ten Hag ha inviato un'e-mail a tutti i membri della prima squadra dei Red Devils avvertendo i giocatori quali saranno le regole da rispettare da quando inizierà il ritiro e per tutta la stagione.

I resoconti di spaccature e i retroscena sui problemi nello spogliatoio dell'anno appena concluso hanno portato il nuovo tecnico dello United a stabilire subito dei punti fissi: ten Hag intende avere tra le mani una squadra unita e compatta, con una disciplina in stile Sir Alex Ferguson fin dall'inizio.

Una fonte molto vicina al club ha svelato ai tabloid The Sun e Daily Star ha spiegato che l'ex tecnico dell'Ajax ha inviato una mail in cui ha avvisato i giocatori di mettere da parte il proprio ego per il bene della squadra e ha avvisato i suoi giocatori allenarsi ad altissima intensità per guadagnarsi un posto da titolare.

Il nuovo manager del Manchester United si è rivolto ai suoi giocatori in prima persona, non conoscendo ancora tutti di persona, e provando a spiegare quali sono le sue idee di calcio e qual è il suo concetto di squadra: nessun singolo è più importante del gruppo. Molto importante il lavoro svolto durante la settimana e l'intensità che verrà messa negli allenamenti: ai giocatori ha detto che se seguiranno le regole vivranno il miglior periodo della loro carriera. Nel caso in cui andranno contro alle regole stabilite, non si farà problemi a metterli da parte e a sostituirà con alcuni dei giovani promettenti dell'Academy. ten Hag ha fatto capire che sarà al fianco dei calciatori ma se gli volteranno le spalle non esiterà a lasciarli fuori.

La fonte dei tabloid ha aggiunto che Donny van de Beek, che ha lavorato con ten Hag all'Ajax prima del suo trasferimento all'Old Trafford nel 2020, ha avvertito i suoi compagni di squadra che il tecnico olandese è ossessionato dal calcio e ha un profondo rispetto per i giocatori che sono leali con lui e il suo lavoro.

È iniziata una nuova era al Manchester United. Staremo a vedere quali frutti porterà.