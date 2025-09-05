Telefonata infuocata del PSG alla Juventus: “Ci avete preso in giro. Ricorderemo i vostri metodi”

PSG furioso con la Juve per Kolo Muani, la telefonata di Nasser Al-Khelaïfi è un avvertimento: “Ci avete preso in giro per settimane… Ricorderemo i vostri metodi, potete contarci”.

Il mercato estivo si è chiuso con uno strascico di tensioni tra Paris Saint-Germain e Juventus. Al centro del caso, il futuro di Randal Kolo Muani, attaccante francese protagonista di un’estate movimentata. La trattativa tra i due club non solo non è andata in porto, ma ha lasciato dietro di sé ferite aperte e parole pesanti.

Dopo i mesi positivi trascorsi in bianconero in prestito, la Juve aveva lavorato a lungo per riportare l'attaccante francese a Torino ma l'ultima offerta presentata dai bianconeri ha mandato su tutte le furie i campioni d'Europa on carica: i due club avevano sempre lavorato su una cifra vicina ai 60 milioni di euro tra nuovo prestito ed obbligo di riscatto ma Damien Comolli avrebbe provato a chiudere con una nuova offerta al ribasso di 40 milioni totali.

Alla fine il PSG ha scelto una via diversa: l’attaccante è volato in Premier League, al Tottenham, con la Juve che ha virato su Openda

La rabbia del PSG con la Juve: "Ricorderemo i vostri metodi, potete contarci"

Secondo indiscrezioni riportate dal media francese Sports Zone, il presidente Nasser Al-Khelaïfi avrebbe contattato direttamente i dirigenti juventini per esprimere tutta la sua irritazione e le sue parole sarebbero state durissime: "Ci avete preso in giro per settimane… Ricorderemo i vostri metodi, potete contarci".

Una frase che suona come un vero e proprio avvertimento e un segnale che i rapporti tra due società che in passato hanno collaborato più volte sul mercato potrebbe essere compromessi.

Non è la prima volta che l’operazione Kolo Muani si trasforma in terreno di scontro. Già a gennaio, la Juventus era rimasta spiazzata quando il PSG, a poche ore dalla chiusura del mercato, aveva comunicato l’impossibilità di concludere il trasferimento per il superamento del limite massimo di prestiti imposto dalla FIFA.

Una beffa che aveva lasciato l’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli con le mani legate. Con il bis dell’estate, la frattura si è fatta ancora più evidente: da una parte la Juve, che è convinta di aver fatto il massimo; dall’altra il PSG, sicuro di essere stato trattato con poca trasparenza.

PSG-Juventus, relazioni compromesse per il futuro?

Ora resta da capire quali saranno le conseguenze di questo scontro diplomatico. Per Kolo Muani si apre una nuova avventura in Inghilterra, mentre la Juventus ha guardato altrove per rinforzare il reparto offensivo con gli arrivi di Zhegrova e Openda.

Quel che è certo, è che i rapporti tra Parigi e Torino difficilmente torneranno distesi a breve: la telefonata infuocata di Al-Khelaïfi rischia di restare a lungo come un monito nel rapporto tra i due club.