Tchatchoua col suo gol salva il Verona: il derby salvezza contro il Venezia finisce in parità Tchatchoua al minuto 76 evita al Verona una sconfitta nel derby contro il Venezia al Penzo. Uno scontro salvezza vero e proprio che l'Hellas ha rischiato di perdere fino a quarto d'ora dalla fine.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tchatchoua al minuto 76 evita al Verona una sconfitta nel derby contro il Venezia al Penzo. Uno scontro salvezza vero e proprio che l'Hellas ha rischiato di perdere fino a quarto d'ora dalla fine. Zerbin aveva portato in vantaggio la squadra di Di Francesco poi nella ripresa il pareggio degli uomini di Zanetti. Un punto importante per il Verona mentre il Venezia si mangia i gomiti per una vittoria sfumata restando penultimo con 16 punti mentre l'Hellas è a 20.

L'esultanza di Zerbin dopo il gol del vantaggio Venezia.

Il Venezia chiude in vantaggio il primo tempo

Il derby veneto al Penzo tra Venezia e Verona si gioca davanti agli occhi del capo delegazione della Nazionale italiana Gigi Buffon. Una presenza illustre per una sfida ad alta tensione che metteva in palio punti pesanti per la salvezza. Il match ha subito un buon ritmo e si dimostra piacevole e divertente. La prima frazione si chiude con i padroni di casa in vantaggio grazie al primo gol in Serie A realizzato da Zerbin. Il giocatore arrivato in prestito dal Napoli è lui ad avviare l'azione per poi cedere palla a Pohjanpalo il cui tiro però viene rimpallato.

La sfera poi finisce proprio a Zerbin che è bravo a proseguire la corsa e battere Montipò. E pensare che in avvio l'Hellas era partito meglio con la conclusione di Serdar parata da Stankovic. Paolo Zanetti però deve ricorrere subito a un cambio per l'infortunio di Tengstedt che esce per un problema alla caviglia dopo un contrasto con Candé. Al suo posto Kastanos. Le due squadre si affrontano a viso aperto ma il Verona non riesce a trovare il gol del pareggio e così la prima frazione si chiude con i padroni di casa in vantaggio di un gol.

Nel secondo tempo il gol di Tchatchoua salva il Verona

Nella ripresa il Verona però preme sull'acceleratore. Il Venezia riesce a trovare pochi spazi ma si difende bene e in modo ordinato. Il tiro di Bradaric non impensierisce più di tanto i padroni di casa ma è un segnale che gli ospiti sono vivi e pronti a recuperare la partita. Di Francesco capisce il momento e inserisce in campo Zampano. Ma proprio quando sembrava che il Venezia stesse gestendo bene il vantaggio ecco arrivare il pareggio del Verona. Grande giocata di Mosquera che scappa a destra su Candé e mette in mezzo forte e teso.

Il tocco di Sarr diventa un assist per Tchatchoua che in corsa riesce ad appoggiare la palla in rete regalando il pari alla squadra di Zanetti. Di Francesco inserisce anche Yeboah mentre Zanetti butta dentro anche Livramento. Siamo a dieci minuti dalla fine e tutto potrebbe decidersi proprio nei minuti finali. Montipò salva il Verona al minuto 88 togliendo dall'angolino alla sua destra un tiro non fortissimo ma molto preciso di Busio. Rammarico per il Venezia che sfiora la rete del nuovo vantaggio ma al triplice fischio è 1-1.