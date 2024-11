Taremi fa impazzire i tifosi dell’Iran: 3 assist, autogol e rigore sbagliato in 90′. Poi le scuse

video suggerito

Mehdi Taremi è stato l'assoluto protagonista della gara Corea del Nord-Iran, valida per il Girone asiatico per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L'attaccante dell'Inter ha trascinato la sua Nazionale alla vittoria – confermandone la manifesta superiorità nel Gruppo A con il primo posto e 13 punti in 5 gare – mettendo lo zampino in tutti e tre i gol segnati nel 3-2 esterno ma anche segnando un clamoroso autogol e, nel finale di match con l'Iran ridotto in 10, ha sbagliato anche un clamoroso rigore.

Taremi, delizia per l'Iran contro la Corea: tre assist

L'attaccante nerazzurro è stato l'assoluto mattatore del primo tempo del match che si è disputato tra Corea del Sud e Iran e valido per le qualificazioni mondiali 2026. Taremi, con la fascia da capitano al braccio, ha estasiato i tifosi iraniani entrando nelle azioni di tutti e tre i gol che hanno caratterizzato i primi 45 minuti di gioco. Un tocco in verticale a tagliare la difesa coreana al 29′ per il parziale 1-0 con Mehdi Ghayedi che ha trovato la via del primo vantaggio. Poi, l'intesa perfetta con Mohammad Mohebi e l'uno-due tra il 41′ e il 45′ che sembrava avere messo in ghiaccio la partita. Taremi offre entrambi i palloni per la doppietta del compagno di nazionale, trascinando l'Iran su un più che sicuro 3-0.

Taremi, croce dell'Iran: l'autogol e il rigore sbagliato

Ma è nel secondo tempo che in campo accade di tutto, ancora con Taremi assoluto protagonista. La Corea del Nord cerca di recuperare e provare la clamorosa rimonta. Al 56′, un innocuo cross dalla sinistra si trasforma in beffa per il portiere iraniano: Taremi in copertura, allunga la gamba e tocca quanto basta perché la palla si infili nella propria porta. Sull'1-3, i coreani trovano coraggio e voglia di compiere il miracolo sportivo: così al 59′ arriva l'insperato 2-3 di Kim Yu-song dopo che dal 51′ l'Iran è rimasto in 10 per l'espulsione di Khalilzadeh per fallo da ultimo uomo. Ma c'è ancora spazio per altre emozioni, ovviamente targate Taremi, quando al 66′ l'Itran ha l'occasione più ghiotta: il VAR conferma il rigore, dal dischetto va l'interista che però calcia debole permettendo al portiere coreano di parare.

Le scuse di Taremi dopo gli errori in campo

Il successo esterno ribadisce la solidità della nazionale iraniana prima nel Gruppo A del Girone asiatico di qualificazione ai Mondiali 2026: 13 punti in 5 gare. "Abbiamo avuto poco tempo per prepararci ma dobbiamo giocare le partite con più concentrazione e andare avanti" ha spiegato Taremi nel post gara. "Nel secondo tempo la colpa è di tutta la squadra… Grazie a Dio, abbiamo vinto la partita, che era la cosa più importante per noi: l’unica nota positiva è che abbiamo vinto". Poi le scuse via social a tutti i tifosi iraniani: "Spero che abbiamo reso felici i tifosi anche se le condizioni di gioco non erano così piacevoli. Chiedo scusa e spero che vincendo la partita, abbiamo reso più facili le condizioni per raggiungere l'obiettivo e, soprattutto, abbiamo reso felici i vostri cuori"