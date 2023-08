Taremi al Milan, pronta l’offerta: il mercato del Diavolo non è finito, caccia al decimo colpo Il Milan è pronto a fare una nuova offerta per Taremi: la settimana prossima i rossoneri si siederanno con il Porto per definire l’operazione e chiudere il decimo colpo di questa sessione di calciomercato.

A cura di Vito Lamorte

Il calciomercato del Milan è tutt'altro che finito. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Olivier Giroud e il nome individuato dalla dirigenza del Diavolo è quello di Mehdi Taremi del Porto. Non è un profilo nuovo, visto che era stato accostato al club di via Aldo Rossi nelle scorse settimane ma ora sembra che c'è la volontà di andare a prendere l'iraniano.

L'attaccante 31enne sarebbe un'alternativa ideale per Stefano Pioli, che ha spesso fatto riferimento all'assenza di una punta che possa far rifiatare il francese. Si pensava che l'arrivo di Noah Okafor, che ha spesso giocato anche da riferimento centrale, avesse chiuso il mercato in entrata dei rossoneri ma probabilmente lo svizzero viene visto più come un esterno e così ecco il nuovo assalto a Taremi.

Secondo quanto riportato dal giornale portoghese O Jogo, il Milan sarebbe ancora in forte pressing per Taremi. Secondo il quotidiano portoghese, la società rossonera sarebbe pronta a fare un'offerta da 15 milioni più tre di bonus per il centravanti del Porto. La richiesta, però, potrebbe essere più alta: i Dragoes hanno sempre fatto capire che per meno di 30 milioni non avrebbero fatto partire il calciatore ma adesso avrebbe abbassato le sue pretese.

Il contratto dell'iraniano andrà in scadenza a giugno 2024 e se non dovesse rinnovare lo perderebbero a zero: così Taremi potrebbe partire anche per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Nelle ultime ore è stato accostato ai rossoneri il nome di Hugo Ekitike del PSG ma il club francese vorrebbe inserirlo nell’operazione Kolo Muani con l'Eintracht di Francoforte: c'erano stati contatti tra il Milan e i parigini, con i discorsi che si sono basati su un eventuale prestito con diritto di riscatto e non obbligo.

In questo modo la dirigenza rossonera continua le sue manovre di mercato per trovare il decimo colpo di una sessione estiva che sta per volgere al termine.