Tammy Abraham dalla Roma all’Inghilterra, il bomber torna in nazionale dopo un anno L’Inghilterra è a un passo dalla Qualificazione al Mondiale 2022, per le partite di ottobre contro Andorra e Ungheria il c.t. Southgate ha deciso di aggiungere nell’elenco dei convocati l’attaccante della Roma Tammy Abraham. Il bomber dei giallorossi tornerà a indossare la maglia dell’Inghilterra dopo un anno.

A cura di Alessio Morra

L'Inghilterra galoppa verso la Qualificazione al Mondiale 2022, che potrebbe essere matematica già la prossima settimana. Southgate al già folto elenco di candidati ha deciso di aggiungere anche Tammy Abraham, attaccante della Roma che è stato convocato all'ultimo secondo, la notizia è stata anticipata da ‘The Athletic' e confermata poi dalla FA. Il bomber dei giallorossi ritrova la maglia dei Tre Leoni dopo un anno, un bel traguardo per Abraham e anche per il club giallorosso che ha dato al calciatore la possibilità di esprimersi al meglio e di poter trovare la convocazione.

La nazionale inglese affronterà prima Andorra e poi nell'Ungheria nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022. L'Inghilterra, finalista agli Europei, potrebbe essere una delle prime nazionali europee a ottenere il pass per il Qatar. Southgate ha un numero enorme di giocatori a disposizione e suo malgrado è costretto ogni volta ad escludere giocatori di buonissimo livello. A questo giro ha convocato due calciatori che giocano in Serie A. Nel primo elenco infatti era stato incluso anche Tomori, difensore del Milan, scuola Chelsea, come Abraham che va a unirsi a un reparto offensivo di prima fascia che già comprende Kane, Sancho, Sterling, Grealish e Watkins.

I convocati dell'Inghilterra per Andorra e Ungheria