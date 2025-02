video suggerito

Talisca è colpito da una bottiglia d’acqua in testa e si accascia: Fred ha una reazione sconcertante Dopo aver segnato il secondo gol del Fenerbahçe in casa dell’Alanyaspor, Talisca è stato colpito in testa da una bottiglia d’acqua lanciata dagli spalti. La reazione del suo compagno di squadra Fred è stata davvero sconcertante: ha aizzato ulteriormente il pubblico di casa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bene, perché ha segnato, ma non benissimo, perché ha ‘festeggiato' il gol con una bottigliata ricevuta sulla testa che lo ha fatto crollare a terra dolorante: la partita di Anderson Talisca col Fenerbahçe – la sua terza con la squadra allenata da Josè Mourinho dopo il fresco trasferimento dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo – è stata agrodolce, anche se alla fine resta la vittoria per 2-0 e fortunatamente nessuna conseguenza per il 31enne attaccante brasiliano. Le immagini di un paio di video registrati dagli spalti dello stadio dell'Alanyaspor mostrano peraltro non solo il gesto sconsiderato dei tifosi di casa, ma anche la reazione assurda di Fred, che di fronte al compagno sofferente a terra esulta ancora di più e aizza ulteriormente i sostenitori avversari.

È battaglia in Turchia tra il Galatasaray e il Fenerbahçe di Mourinho

Il Fenerbahçe domenica era in trasferta ad Alanya, con l'obiettivo di non perdere terreno rispetto al Galatasaray, che avrà partita vinta a tavolino dopo quanto accaduto nel suo match contro l'Adana Demirspor, interrotto dopo l'abbandono del campo da parte degli ospiti per protesta in seguito al rigore concesso per una clamorosa simulazione di Mertens. Una vicenda quest'ultima che inasprisce ulteriormente il clima nella Super Lig turca, dopo le feroci denunce di Mourinho sugli smaccati favoritismi pro Galatasaray. La squadra dello Special One ha vinto 2-0 contro l'Alanyaspor, grazie alle reti di Szymanski e Talisca, entrambe nel primo tempo, e dunque resta a 6 punti dalla capolista, considerando la certa vittoria a tavolino del Galatasaray.

Talisca colpito da una bottiglia d'acqua, Fred aizza ancora di più i tifosi di casa

Dopo il secondo gol di Talisca, realizzato al 42′, è successo l'episodio increscioso: l'ex Benfica, Besiktas e Guangzhou ha esultato sotto uno spicchio di stadio in cui erano assiepati i tifosi di casa. Uno di loro a quel punto gli ha lanciato addosso una bottiglia d'acqua, che ha colpito il calciatore proprio dietro la nuca, facendolo stramazzare a terra. La vicenda da drammatica è diventata in pochi istanti surreale, vista la reazione sconcertante di Fred: l'ex centrocampista del Manchester United e connazionale di Talisca, invece di sincerarsi delle condizioni del compagno e invitare i sostenitori di casa a placarsi, ha pensato bene di esultare ancora di più, aizzando con ampi gesti il pubblico a darsi maggiormente da fare e poi battendosi il petto. Un comportamento assurdo e irresponsabile, che fortunatamente non ha fatto deflagrare la situazione già esplosiva.

Talisca ha avuto bisogno di assistenza medica, riuscendo a tornare in campo: è stato poi sostituito al 70′ del match. Al suo ritorno in Turchia dopo 6 anni e mezzo, l'attaccante brasiliano ha dimostrato di essere ancora la macchina da gol che è stato per tutta la sua carriera. Ignorato dalla nazionale verdeoro, Talisca ha segnato tantissimo ovunque abbia giocato: col Fenerbahçe è partito con due gol nelle prime tre partite, benzina per le ambizioni di Mourinho.