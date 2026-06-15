Manuel Neuer esce di testa… a centrocampo! Intervento sconcertante durante Germania-Curacao ai Mondiali

Manuel Neuer è diventato virale sui social per aver colpito il pallone di testa addirittura sulla linea di centrocampo durante Germania-Curacao ai Mondiali.

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Ci sono due modi per ‘leggere' la folle uscita di testa, addirittura a centrocampo, fatta da Manuel Neuer durante Germania-Curacao, match della prima giornata del Gruppo E ai Mondiali. In primis, la consuetudine a uscire alto, talora altissimo, che ha accompagnato per tutta la sua carriera il 40enne portiere tedesco. E poi, nello specifico della partita vinta di goleada (7-1) dalla squadra di Nagelsmann sul piccolo stato caraibico, la valutazione decisamente bassa del pericolo che poteva derivare da quel comportamento all'apparenza sconcertante, frutto evidentemente dell'annessa valutazione (ugualmente bassa) del livello di Curacao.

L'uscita di testa a centrocampo di Neuer al 54′ di Germania-Curacao

Ad accrescere lo stupore per il comportamento di Neuer, c'è il fatto che il suo colpo di testa a spazzare il lungo rinvio proveniente dall'area avversaria è avvenuto non negli ultimi minuti di una gara in cui si doveva recuperare il risultato gettandosi avanti all'arma bianca, ma al 54′, dunque nel cuore della partita. È anche vero che in quel momento il punteggio era già di 4-1 per la Germania, e tuttavia quello di Neuer resta un gesto davvero inusuale su un campo di calcio. Che un portiere colpisca di testa al limite della propria area non è infrequente, che lo faccia esattamente sulla linea di metà campo è invece più unico che raro.

Come detto, giocare molto alto da ultimo uomo della propria squadra è il marchio di fabbrica di Neuer, sia col Bayern Monaco che con la nazionale tedesca. Il 40enne di Gelsenkirchen di fatto non è mai stato solo un portiere, è sempre stato il ‘libero' della sua squadra, dando ai propri allenatori una dimensione in più, sia in fase di possesso che soprattutto di non possesso, consentendo in quest'ultimo caso di alzare tantissimo la linea difensiva. Contro squadre deboli (senza offesa) come Curacao, ovviamente può farlo più tranquillamente, spingendosi finanche a centrocampo.

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I due record stabiliti da Neuer scendendo in campo con Curacao

Pur inopinatamente battuto dal gol storico dell'ex juventino Comenencia, Neuer scendendo in campo nel match d'esordio della Germania ai Mondiali ha ottenuto due record: ha eguagliato il francese Hugo Lloris come portiere con più presenze ai Mondiali a quota 20 ed è diventato il giocatore tedesco più anziano in una fase finale di un Mondiale o di un Europeo, a 40 anni e 79 giorni, superando il precedente record di Lothar Matthaus, che lo deteneva a 39 anni e 91 giorni.