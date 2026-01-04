Tahirys Dos Santos ha salvato la fidanzata dall’incendio di Crans-Montana: è tornato dentro per lei

Il gesto eroico di Tahiris dos Santos che ha salvato la vita alla fidanzata durante la tragedia di Crans-Montana: era uscito dal locale, ma è tornato tra le fiamme per riprenderla.

Anche Tahirys Dos Santos è tra i giovani rimasti gravemente feriti a Crans-Montana nell‘incendio divampato la notte di capodanno nel locale "Le Constellation" e che ha provocato decine di morti tra i partecipanti alla festa. Il giocatore del Metz si trovava lì per festeggiare l'arrivo del 2026 in compagnia della fidanzata, anche lei ustionata e ricoverata in ospedale: Coline è stata salvata dalle fiamme proprio dal suo fidanzato che è rientrato nel locale per riprenderla ed evitare il peggio. Come riportato dal suo agente a BFMTV il diciannovenne ha ustioni su circa il 30% del corpo ed è in condizioni molto gravi, ma è stato protagonista di un gesto eroico che non verrà mai dimenticato.

Tahiris dos Santos e la sua fidanzata Coline, entrambi rimasti feriti nell’incendio a Crans–Montana

Tahirys Dos Santos ha salvato la vita alla sua fidanzata

Il racconto della notte è drammatico e il conteggio delle vittime continua a salire. Sono tutti giovani e giovanissimi che si trovavano a Crans-Montana per festeggiare il nuovo anno quando sono stati travolti dalle fiamme divampate all'interno del locale. Qualcuno è riuscito a uscire dalla struttura miracolosamente indenne, come nel caso del calciatore che aveva raggiunto subito l'uscita prima di essere intrappolato dall'incendio. Ma quando si è voltato si è accorto che Coline era rimasta intrappolata nell'inferno di fuoco e non ci ha pensato due volte prima di rientrare per andarla a cercare.

Tahirys Dos Santos ha fatto un gesto eroico tornando nel locale, ha trovato la sua fidanzata ed entrambi sono sopravvissuti all'incendio, ma sono ricoverati in ospedale in condizioni molto gravi. Hanno riportato ustioni su gran parte del corpo e dovranno sperare di non riportare anche infezioni nei prossimi giorni che potrebbero aggravare ancora di più la situazione. Tutti si stringono attorno a loro sperando di avere presto notizie positive in questa tragedia che ha sconvolto il mondo intero.