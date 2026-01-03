Le condizioni di Tahirys Dos Santos dopo la strage di Crans-Montana: “Ha ustioni sul 30% del corpo”

Tahirys Dos Santos, giovane calciatore del Metz, è rimasto gravemente ferito nella strage di Crans-Montana durante la notte di Capodanno. Trasferito in un centro specializzato in Germania, presenta ustioni sul 30% del corpo ma le sue condizioni polmonari sono in miglioramento.

Le condizioni di Tahirys Dos Santos restano molto gravi. Il giovane difensore del Metz, 19 anni, è rimasto seriamente ferito nell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana, in Svizzera, mentre si trovava in vacanza prima del rientro agli allenamenti con il club.

A fare il punto sul suo stato di salute è stato il suo agente, Christophe Hutteau, intervenuto su BFMTV. Il giocatore è stato trasferito giovedì sera in un centro specializzato per grandi ustionati a Stoccarda, in Germania. “Non si può dire che stia bene – ha spiegato – soffre molto ed è coperto da ustioni su circa il 30% del corpo. La nota positiva è che le condizioni dei polmoni, inizialmente coinvolti, sono migliorate sensibilmente rispetto a ieri”.

“Ha ustioni sul 30% del corpo”: le condizioni per Tahirys Dos Santos dopo l’incendio di Crans-Montana

Dos Santos si trovava nella località sciistica con la fidanzata e alcuni amici. Poche ore prima della tragedia aveva parlato con il suo agente, manifestando grande voglia di tornare in campo: “Era motivato, ambizioso e stava lavorando per farsi trovare pronto al rientro. Per tutti noi è stato uno shock enorme”, ha aggiunto Hutteau.

I genitori del calciatore sono stati avvisati all’alba del 1° gennaio e si sono messi subito in viaggio dalla zona di Metz verso la Svizzera. Dopo una prima tappa a Sion, dove erano stati portati molti feriti, hanno poi proseguito fino alla Germania per raggiungere il figlio, affrontando ore di viaggio nella notte.

Secondo quanto riferito dall’agente, Tahirys non si trovava nel seminterrato del locale al momento dell’incendio, ma al piano superiore. È riuscito a uscire, anche se non sono ancora chiari i dettagli di quei momenti drammatici. I genitori hanno potuto parlargli brevemente: era cosciente, ma le sue condizioni restano estremamente delicate.