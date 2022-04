Tacconi solleva le dita in segno di vittoria, il figlio: “Gli ho detto che la Juve ha vinto” Come sta Stefano Tacconi dopo il malore accusato sabato? A fare il punto della situazione ci ha pensato il figlio Andrea con un messaggio positivo sui social.

A cura di Marco Beltrami

Un passo alla volta. Così Andrea Tacconi, figlio di Stefano, aveva accompagnato il bollettino medico sulle condizioni del papà dopo il malore accusato sabato. Una notizia che aveva scosso tutto il mondo del calcio, che mettendo da parte colori e rivalità, si è ritrovato tutto compatto a fare il tifo per l'ex portiere. Quest'ultimo è stato colpito da un'emorragia cerebrale causa dalla rottura di un aneurisma. Da quel giorno, la stazionarietà delle condizioni di Tacconi, sono state considerate un segnale favorevole, dopo il grandissimo spavento iniziale. La strada è ancora molto lunga e ci si aggrappa ad ogni segnale positivo, ad ogni gesto che in una situazione normale passerebbe inosservato e oggi invece fa sorridere e sperare.

L'ex numero 1 di Juventus e Nazionale si trovava ad Asti per presenziare nelle vesti di ospite d'onore alle Giornate delle Figurine. Un mal di testa, la richiesta di un analgesico e poi il black-out: Stefano Tacconi ha accusato un malore e si è accasciato a terra dopo essere sceso dall'auto. Immediati i soccorsi e la corsa all'ospedale di Alessandria, dove è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Sottoposto ad un trattamento, per evitare complicazioni e una nuova emorragia, ecco il trasferimento nel reparto di Rianimazione in coma farmacologico. Il tutto è diventato in poco tempo di dominio pubblico, con una marea di messaggi d'affetto e d'incoraggiamento per Tacconi.

Il messaggio del figlio del Tacconi sulle condizioni del papà

Come procedono le cure? Quali sono gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni? A provare a fare il punto della situazione ci ha pensato spesso e volentieri il figlio Andrea sui social. Tacconi Jr ha sottolineato in più di un'occasione la positività dell'assenza di complicazioni, con il quadro clinico stazionario. Ogni piccolo gesto, come il movimento degli occhi o leggero degli arti, sono stati letti come incoraggianti, anche se bisogna essere molto cauti, perché l'unica certezza è che ci vorrà tempo per l'eventuale recupero.

E oggi Andrea Tacconi è tornato a parlare della situazione del papà, con un messaggio pubblicato nelle sue stories di Instagram. Poche parole ma che fanno sorridere, perché raccontano la reazione di Stefano ad una stimolazione particolare. Infatti il figlio dell'ex portiere e icona della Juventus ha provato a comunicargli dell'ultima vittoria della squadra di Allegri in casa del Sassuolo. Un tentativo rivelatosi un successo: "Oggi segnale molto importante, alla mia frase ‘la Juve ha vinto' papà ha sollevato le dita in segno di vittoria". E segnale dopo segnale la speranza è che anche Tacconi vinca la sua partita.