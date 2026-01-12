Szoboszlai fa un errore clamoroso e regala un gol: tenta un tacco davanti alla porta, finisce male

Dalle stelle alle stalle, fortunatamente senza troppi danni per il Liverpool che è comunque riuscito a vincere la sua partita per 4-1. Ma Dominik Szoboszlai porta sulla coscienza l'unico gol segnato dal Barnsely che lui ha proprio regalato cercando una giocata nel momento meno appropriato: poco prima aveva segnato una grande rete con una botta da fuori, ma poi ha fatto dimenticare tutto con un errore clamoroso e inspiegabile per un giocatore del suo calibro.

Il gesto inspiegabile di Szoboszlai davanti alla porta

Tutto stava procedendo per il verso giusto, senza troppi intoppi per il Liverpool che non vuole regalare all'FA Cup l'ennesima favola. Contro il Barnsley la missione era piuttosto facile e in campo Slot ha mandato gran parte delle sue stelle riducendo il turnover per evitare il disastro. E in effetti al 36′ i Reds erano avanti di 2-0, con gol di Frimpong e di Szoboszlai che ha incantato i tifosi con una botta da fuori incredibile. Ma poi prima dell'intervallo l'ungherese ha rovinato tutto facendo una figuraccia che ha permesso agli avversari di rientrare in partita.

L’erroraccio di Szoboszlai davanti alla porta

Forse per troppa fiducia e senso di superiorità si è lasciato andare a una giocata leziosa, inutile e sicuramente evitabile: rientrando in difesa ha cercato di colpire la palla di tacco davanti alla porta, ma l'ha lisciata e trasformata in un assist per Adam Phillips che ha segnato il 2-1 del Barnsley. I telecronisti inglesi sono rimasti senza parole perché non avevano mai visto niente del genere prima, un gesto scellerato che stava per compromettere il risultato e la partita intera. Ha completamente sbagliato la giocata e la tempistica e non si è accorto dell'avversario alle sue spalle ha approfittato della sua superficialità per punirlo, probabilmente incredulo per quello che aveva visto.