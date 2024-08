video suggerito

Szczesny svela cos’è accaduto con l’Al Nassr: “Ora posso dire alla gente la verità su Ronaldo” Wojciech Szczesny nega di aver avuto contatti con Cristiano Ronaldo durante le trattative per il suo trasferimento all’Al Nassr prima dell’addio al calcio. Il portiere polacco sottolinea: “Non gli parlo in vita mia da quando ha lasciato la Juventus”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Wojciech Szczesny ha dato a sorpresa il suo addio al calcio dopo aver rescisso il suo contratto che lo legava alla Juventus. Il portiere polacco ha dunque deciso di smettere per dedicarsi alla famiglia e in un'intervista rilasciata al canale polacco Meczyki ha svelato alcuni dettagli riguardanti le trattative di mercato che l'hanno visto protagonista nelle ultime settimane. Prima che rescindesse il contratto con i bianconeri e annunciasse il suo ritiro, il portiere era stato vicino a un trasferimento all'Al-Nassr, in Arabia Saudita.

Questa mossa, ovviamente, alla fine non si è concretizzata, ma le discussioni tra le parti sono state reali. Quando si parlava del possibile trasferimento del polacco nella squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo, ci sono state indiscrezioni secondo cui la stella portoghese avesse incoraggiato il suo ex compagno di squadra della Juve a trasferirsi. Ma la realtà è un'altra come ha sottolineato lo stesso Szczesny durante l'intervista: "Ora possiamo finalmente dire alla gente una volta per tutte che Cristiano non mi ha incoraggiato ad unirmi all'Al-Nassr?".

Il portiere polacco non ha più contatti a CR7 dal suo addio alla Juve

Szczęsny ha spiegato come questa versione dei fatti non sia vera. Il portiere polacco ha ammesso di non aver parlato con CR7 di questa vicenda. In effetti, pare proprio che non abbia contatti con lui da molto tempo. "Non gli parlo in vita mia da quando ha lasciato la Juventus – ha detto mascherando un sorriso -. Questo argomento è apparso sui media italiani e tutti dicono che mi ha convinto…". Szczesny dunque nega qualsiasi tipo di contatto avuto con Cristiano Ronaldo sottolineando come i contatti tra i due si siano interrotti ormai da tempo.

Cristiano Ronaldo e Szczesny insieme ai tempi della Juventus.

Szczesny nega anche la trattativa con il Barcellona e parla solo dell'Arsenal

Tuttavia il portiere, nella sua prima intervista ufficiale dopo l'addio al calcio giocato, ha spiegato come ci fossero state altre trattative in piedi, in primis quella con l'Arsenal, la sua vecchia squadra. "Ero pronto a parlare con loro per puro rispetto nei confronti del club – ha spiegato -. Già quando abbiamo iniziato la trattativa sapevo però che non faceva per me". Szczesny ha inoltre sottolineato come non ci fosse stato alcun tipo di approccio riguardo una possibile firma di contratto con il Barcellona".