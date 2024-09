video suggerito

Szczesny al Barcellona, oggi le visite mediche: “Non per soldi ma per una questione di rispetto” Giornata cruciale per Wojciech Szczesny e il Barcellona: previste le visite mediche del portiere polacco che andrà a firmare un contratto di un anno, fino a fine stagione, per sostituire l’infortunato ter Stegen. L’ex Juve aveva appena annunciato il suo ritiro dal calcio: “Non potevo dire di no” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il gravissimo infortunio rimediato a ter Stegen, portiere titolare del Barcellona, ha catapultato il club catalano in una situazione surreale a poche settimane dall'inizio di stagione: gli azulgrana si sono ritrovati a mercato chiuso con il solo giovanissimo Inaki Pena a difesa dei propri pali, ed è stato costretto a ricorrere alla ricerca di qualche svincolato disponibile. Tanti i nomi, da Keylor Navas a Carlos Bravo, fino a Wojciech Szczesny, appena ritiratosi, che ha subito accettato la proposta, irrinunciabile: "Per una questione di rispetto"

Szczesny pronto ad abbracciare il Barcellona, ritiro dal calcio rimandato

Wojciech Szczesny aveva appena comunicato il proprio ritiro dal calcio, salutando i suoi ultimi tifosi in un appassionante ultimo saluto all'Allianz Stadium prima di Juve-Napoli. Per il portierone polacco la conclusione della sua avventura con i bianconeri – non finita nei migliori dei modi – ha coinciso con la decisione di concentrarsi sulla propria vita privata, come aveva annunciato anche via social.

Ma il destino lo ha richiamato subito all'appello, con il Barcellona che ha puntato diritto su di lui per sostituire ter Stegen, ricevendo risposta affermativa: "Non potevo dire di no, ha un rispetto enormemente la storia del Barça", ha sottolineato l'ex portiere della Juve in una intervista al catalano Sport. "È uno dei migliori club al mondo e ho capito anche la difficile situazione che si è creata dopo l'infortunio di Marc-André ter Stegen. Penso che sarebbe irrispettoso da parte mia non prendere in considerazione questa opzione".

Visite mediche per Szczesny, poi la firma: subito titolare nel Barcellona

Szczesny e il Barcellona sono oramai ai dettagli vista la proposta del club e la risposta affermativa del portiere polacco che, ironia della sorte, si trovava già in Spagna, a Marbella, in vacanza con la propria famiglia. Secondo la stampa polacca, oggi sono state fissate le visite mediche prima di firmare il contratto (di un anno) con il Barcellona che ha messo in atto il piano di riserva dopo l'annuncio del verdetto sul grave infortunio di ter Stegen. Hansi Flick aveva inizialmente lasciato intendere che avrebbe contato su Inaki Pena, il sostituto del tedesco, già titolare nella vittoria contro il Getafe di mercoledì sera ma i tanti impegni e soprattutto le enormi aspettative attorno al club hanno imposto una soluzione più idonea.