Svilar colpisce Ostigard al volto in Roma-Genoa: perché l’arbitro non ha fischiato il rigore

Svilar ha colpito Ostigard con una manata in pieno volto durante un’uscita, ma l’arbitro non è stato rischiamato al VAR: cosa è successo durante Roma-Genoa.
A cura di Ada Cotugno
L'episodio più controverso della partita Roma-Genoa è accaduto alla fine del primo tempo ed è destinato a far parlare a lungo. Nel tentativo di bloccare un pallone Svilar è uscito con un movimento scoordinato e ha colpito con una manata il volto di Ostigard che si era tuffato per un colpo di testa: è stata l'ultima azione prima dell'intervallo e ha portato strascichi anche nella ripresa, con De Rossi che ha discusso anche con l'arbitro Di Bello.

Il colpo del portiere giallorosso non è stato sanzionato e il direttore di gara non è stato richiamato neanche al VAR per rivedere l'azione. La manata di Svilar è stata giudicata come intervento di gioco, ma c'è chi ha chiesto a gran voce un calcio di rigore ai gialloblu per lo scontro violento: il VAR Prontera nel suo check ha deciso di non allertare l'arbitro, una scelta che ha lasciato perplessi molti spettatori.

L'episodio della manata di Svilar a Ostigard

Cosa è successo tra Svilar e Ostigard

Il contatto tra il portiere e il difensore del Genoa ha scatenato diverse discussioni per l'interpretazione dell'arbitro che ha letto la manata come uno scontro di gioco, dato che Svilar aveva già toccato il pallone di spalla e avrebbe colpito il suo avversario in una dinamica non violenta. L'interpretazione data da Luca Marelli su DAZN non ha convinto proprio tutti e i tifosi non si spiegano perché l'arbitro Di Bello non sia andato al VAR per verificare il possibile rigore per il Grifone.

Perché l'arbitro Doveri non ha concesso il rigore dopo che Paleari ha travolto Idrissi in Torino-Cagliari

Secondo il commentatore tecnico arbitrale la Sala VAR avrebbe dovuto richiamare il fischetto per visionare il replay ed eventualmente confermare la decisione di campo, anche se il colpo è stato del tutto involontario. Ma secondo Prontera l'episodio non è stato rilevante e per questo ha preferito far correre. Infuriato Daniele De Rossi anche al rientro dall'intervallo e ha manifestato tutto il suo disappunto all'arbitro per il mancato penalty in favore del Genoa: "Roba da matti… poi fischiate step on foot".


