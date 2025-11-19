Svelato il labiale di McTominay dopo il gol in rovesciata con la Scozia: un pensiero dolcissimo

Per tutti gli scozzesi è stata una notte indimenticabile, il finale perfetto di un film lungo quasi trent'anni che si è concluso con la qualificazione ai Mondiali 2026. Contro la Danimarca la Scozia ha segnato quattro gol, due dei quali sono degli autentici capolavori: nessuno si aspettava che dopo appena tre minuti Scott McTominay avrebbe tirato fuori dal cilindro una rovesciata assurda, un gesto tecnico meraviglioso per una rete che ha fatto la storia. Tutto lo stadio è esploso ma lui si è diretto subito verso gli spalti per cercare una persona. Ha scrutato attentamente tra il pubblico per trovare sua madre e dedicarle la rete appena segnata mandandole un tenero bacio.

La dedica di McTominay dopo il gol

Il gol del centrocampista nel Napoli è stato il gesto a sorpresa che ha aperto una partita che si è rivelata tra le più belle della fase di qualificazione. La Scozia ha vinto contro la Danimarca per 4-2 e la rovesciata di McTominay si contende il trono con il gol dalla grandissima distanza di McLean che ha sigillato la vittoria e l'accesso ai Mondiali al 98′. Il centrocampista ha ripetuto la mitica acrobazia di Cristiano Ronaldo, lo stesso gesto che soltanto pochi mesi fa aveva sigillato la vittoria del quarto Scudetto dei partenopei, ma questa volta la maglia che indossa pesa ancora di più.

McTominay in posa con sua madre

È forse il più bel gol della sua intera carriera e quasi sicuramente anche il più bello mai segnato dalla Scozia in una partita ufficiale. In un momento così importante il pensiero di McTominay è andato verso una sola persona: ha festeggiato con i suoi compagni ma poi si è precipitato vicino agli spalti di Hampden Park per cercare una persona tra il pubblico: le immagini hanno ripreso il labiale e poi la dedica che si era un po' persa nell'emozione della gara. Ma osservandolo da vicino si capisce subito cosa stava cercando di fare in quell'esatto momento. Lo scozzese si è avvicinato ai tifosi urlando "Dov'è mia madre?" e dopo un'istante è riuscito a individuarla per consegnarle un bacio, un saluto e dedicarle anche il gol appena segnato.