Suso polemico col nuovo allenatore del Siviglia: “Non ho mai corso e non inizierò adesso” Suso non ha apprezzato le parole che José Mendilibar, nuovo allenatore del Siviglia, gli ha riservato pubblicamente e ha risposto con toni durissimi. In seguito l’ex Milan ha assicurato che, dopo un faccia a faccia nello spogliatoio, il caso è rientrato.

A cura di Vito Lamorte

Il Siviglia con l'arrivo di José Luis Mendilibar si è tirato fuori da una situazione che sembrava molto complicata. Gli andalusi erano nei bassifondi della classifica della Liga e ora sono all'undicesimo posto, dopo una serie di risultati utili che si è conclusa solo nell'ultimo turno col Girona.

Uno degli uomini che stanno facendo meglio dal cambio di guida tecnica è Suso. L'ex calciatore di Genoa e Milan, nonostante abbia un profilo non proprio adatto all'idea di ‘esterno' dell'allenatore basco, che lavora con ali che vanno spesso sul fondo mentre il classe 1993 nato a Cadice cerca sempre di rientrare verso l'interno del campo da destra per poter sfoderare il suo piede mancino.

Mendilibar, qualche giorno fa, nel corso di una conferenza stampa aveva parlato del rendimento di Suso e aveva dichiarato che avesse voluto più spazio avrebbe dovuto correre molto più di quanto non avesse fatto fino a quel momento.

Queste parole non sono affatto piaciute a Suso, che in un'intervista a Onda Cero ha risposto al suo allenatore con toni piuttosto duri: "Ha detto che se voglio giocare a destra devo correre di più. Abbiamo parlato e gli ho detto che non mi piaceva perché, sinceramente, a dirti la verità, non ho mai corso. Non inizierò a correre adesso. Io corro con la palla. Non posso correre come Fernando (suo compagno di squadra). Ognuno ha le sue caratteristiche e ognuno fa quello che deve fare in campo".

L'ex milanista, però, ha detto che si è chiarito con Mendilibar: "Non mi è piaciuto quello che ha detto Mendilibar ma io gli ho parlato ed è tutto chiarito, lo ha detto per motivare. È un bravissimo uomo e sta lavorando bene".

Il bilancio di Suso in questa stagione è di 37 presenze con 2 gol e 4 assist, ma da quando Mendilibar è arrivato sulla panchina andalusa le sue prestazioni hanno trovato più continuità. Come quelle di tutti i suoi compagni.

Dopo aver eliminato il Manchester United in maniera assolutamente inaspettata, ora il Siviglia è atteso dalla sfida con la Juventus per una semifinale di Europa League che farà ritornare indietro Suso di qualche anno.