Supercoppa Europea PSG-Tottenham, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

PSG-Tottenham è la finale della Supercoppa Europea 2025. L’incontri si disputa oggi, mercoledì 13 agosto, allo Stadio di Udine. La partita non sarà trasmessa in chiaro, diretta TV su Sky.

Quella di oggi, mercoledì 13 agosto, è una giornata importante per il calcio europeo. Perché allo stadio di Udine si disputa la Supercoppa Europea 2025 tra il Paris Saint Germain, vincitore dell'ultima Champions League, e del Tottenham, che ha conquistato l'Europa League. Sulla carta c'è una grande favorita, ma spesso la Supercoppa ha regalato grandi sorprese. La partita inizierà alle ore 21 e non sarà trasmessa in chiaro. Sarà infatti Sky a mandare in onda l'incontro tra le squadre guidate da Luis Enrique e Frank.

Da quando la finale della Supercoppa Europea si disputa in gara unica e da quando ha una sede che varia di anno in anno è la prima volta che si gioca in Italia. E l'Italia è protagonista in PSG-Tottenham. Tra i campioni d'Europa hanno trascorsi in Serie A: Luis Enrique, Hakimi, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz e Marquinhos, mentre negli Spurs tra i pali c'è Guglielmo Vicario, il vice di Donnarumma in Nazionale, che invece rischia di non esserci nemmeno dal primo minuto. Vicario gioca in casa perché è nato proprio a Udine.

Di sicuro stasera verrà designata una nuova vincitrice della manifestazione. Perché il PSG non ha mai vinto il trofeo, giocò e perse la finale con la Juventus nel 1997 – al Parco dei Principi venne battuto 6-1 nella gara d'andata! Per il Tottenham è la prima finale in assoluto.

Partita: PSG-Tottenham

Quando: mercoledì 13 agosto 2025

Orario: 21:00

Dove: Bluenergy Stadium, Udine

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Supercoppa Europea

Dove vedere PSG-Tottenham in TV

La Supercoppa Europea 2025 è un'esclusiva di Sky, che ha acquistato i diritti in esclusiva anche di questa competizione fino al 2027. L'incontro si potrà seguire in diretta TV sia su Sky Sport Uno (canale 201) che su Sky Sport Calcio (canale 202). Non ci sarà la diretta in chiaro.

Dove vedere PSG-Tottenham in diretta streaming

Anche lo streaming di Paris Saint Germain-Tottenham sarà appannaggio degli abbonati: sia di quelli di Sky, che potranno utilizzare Sky Go, che di quelli di NOW.

Le probabili formazioni di PSG-Tottenham

Joao Neves non ci sarà. Il portoghese ha ricevuto due turni di squalifica per la finale del Mondiale per Club. In porta probabilmente Chevalier e non Donnarumma. Nel Tottenham tre assenze pesantissime: Maddison, Kulusevski e Dragusin.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Enrique.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies; Sarr, Gray, Bentancur; Kudus, Tel, Brennan Johnson. Allenatore: Frank.