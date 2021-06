Continua a far discutere la situazione economica di Suning, sia per quanto riguarda l'Inter che in Cina. La crisi dovuta alla pandemia Covid-19 e le restrizioni da parte del governo cinese sugli investimenti nello sport ha creato parecchie difficoltà agli attuali proprietari del club nerazzurro. Una situazione davvero difficile che ha visto nei mesi diversi momenti e di eventi poco edificanti per il gruppo di proprietà di Zhang Jindong, che ha sede a Nanchino.

Lo scorso febbraio, dopo alcune avvisaglie nei mesi precedenti, lo Jiangsu ha cessato le attività pur essendo diventato campione di Cina da poco e in seguito la situazione è peggiorata sempre di più: dopo la messa in vendita del pullman, ora anche il centro sportivo della squadra cinese non c'è più. Come riferito da Titan Sports Plus, Suning ha avviato la demolizione della strutture dello Xuzhuang Football Training Center che era stato inaugurato nel 2017 e dotato di impianti all'avanguardia. Il centro di allenamento Jiangsu Suning era stato costruito per essere al passo con i tempi ed era stato aperto alle attività solo quattro anni fa ma, adesso, è in fase di demolizione. Le foto mostrano le ruspe intente mentre abbattono degli edifici e la pagina commemorativa del club fallito ha lanciato l'allarme: "Suning sta buttando giù gli edifici del club, tre mesi dopo averlo ucciso. Quanti mesi ci vorranno per l'Inter?".

Le cose sono cambiate tante in Cina in termini di investimenti nel calcio e lo Jiangsu FC è il simbolo perfetto di quanto accaduto in questi mesi: una squadra che era stata creata per stare ai vertice del suo torneo con investimenti multimilionari ma che nel giro di pochi mesi è sparita dai radar a causa della stretta del governo cinese. Una situazione davvero difficile da gestire per gli attuali proprietari dell'Inter, che nei mesi scorsi sono finiti nel mirino di tante critiche: il più inferocito nei loro confronti è l'ex punta della Nazionale Eder, che più volte ha fatto notare la sua disapprovazione verso Suning.