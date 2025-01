Sull’account del Roland Garros compare una canzone contro la Juve, è una gaffe clamorosa: “Fratello, perché” A corredo del video realizzato su TikTok è stata inserita la versione del brano ‘Sarà perché ti amo’, rivisitata e urlata a mo’ di sfotto’ dalle Curve anti bianconere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un coro dei tifosi del Torino contro la Juventus viene scambiato per la popolare canzone ‘Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri ed è utilizzato dall'account ufficiale del Roland Garros per fare engagement. La gaffe è clamorosa e fatta in buona fede dal social media manager che, entusiasmato dall'effetto che fa sentire quello spezzone echeggiare tra la folla, ha pensato bene di avvalersene quale ‘effetto speciale' della clip.

"C'è sempre tempo per il tennis", è la frase scelta con tanto di indicazione del titolo originale della melodia. Peccato si tratti un errore grottesco di cui chi gestisce la comunicazione social s'è accorto dopo quasi due giorni e ha provveduto a rimuovere il contenuto. Troppo tardi, alla luce della coda di scherno che s'è generata per l'episodio.

Il testo della canzone rivisitato in chiave anti Juve

A corredo del video realizzato su TikTok, che scandisce una sorta di conto alla rovescia verso l'appuntamento del secondo slam della stagione (a Parigi dopo gli Australian Open in corso), è stata inserita la versione rivisitata del brano e urlata a mo' di sfotto' dalle Curve di tutta Italia.

"Che confusione, sarà perché tifiamo… è un emozione, che sale piano piano… stringimi forte e stammi più vicino… e chi non salta è un gobbo juventino… lalalalalala".

La reazione della Juventus: "Fratello, perché"

In calce al post, che è stato condiviso sui canali social, s'è scatenato un putiferio di commenti e battute alimentato anche dal fatto che nessuno si è ancora accorto di cosa è successo e quella sequenza audio è ancora lì. Il tam tam in Rete è arrivato anche alla Juventus che ha replicato ufficialmente postando un messaggio chiarissimo. "Fratello, perché" con tanto di emoji in lacrime e disperata per aver appreso la notizia.

I commenti divertiti degli utenti: "Sbagliata? A me sembra quella giusta"

"Non mi sento bene, pensavo stessi trollando ma è stato pubblicato un giorno fa ed è tuttora presente", è la riflessione divertita di uno degli utenti. "Sbagliata? A me sembra quella giusta", ha aggiunto un altro in maniera altrettanto ironica per ‘quell'incidente tecnico'.