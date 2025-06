Katie Boulter denuncia i messaggi da incubo ricevuti durante il Roland Garros: “Spero ti venga il cancro”

video suggerito

Katie Boulter è reduce dall'uscita di scena dal torneo femminile al Roland Garros al secondo turno contro l'americana Keys. La tennista britannica, numero 39 del ranking femminile e fidanzata con il tennista australiano De Minaur, ha denunciato in un'intervista alla BBC i messaggi da incubo e inquietanti ricevuti durante il torneo di tennis in Francia. Tanti letti attraverso i suoi profili social ricevuti soprattutto da scommettitori. Un fenomeno che si sta espandendo sempre di più e che nell'ultimo periodo ha coinvolto anche Jessica Pegula al pari di Holger Rune.

"Spero ti venga il cancro – aveva scritto qualcuno mentre altri avevano duramente preso di mira la tennista 28enne con altri messaggi di questo tipo -. Aspettati candele e una bara per tutta la tua famiglia". Insomma, frasi a dir poco pesantissime e inaccettabili che hanno convinto la Boulter a denunciare tutto alla WTA e ITF. Nel corso dell'intervista la tennista ha raccontato tutto mostrando anche gli screenshot delle minacce ricevute condividendo anche le immagini violente o sgradevoli ricevute dalle stesse persone che hanno voluto prenderla di mira.

La denuncia della tennista britannica è un misto di disperazione, rassegnazione e paura. Boulter ha accettato di incontrare BBC Sport per fornire informazioni senza precedenti sul volume e sulla natura degli abusi ricevuti dai giocatori, inclusa la condivisione di screenshot della sua casella di posta privata. Le motivazioni che hanno spinto Boulter a condividere i messaggi sono duplici. La tennista 28enne teme anche l'impatto che possono avere sui giocatori più giovani. "Diventa più evidente ogni volta che usi il telefono – spiega – e penso che il numero aumenti".

La Boulter sottolinea l'importanza di denunciare subito questi messaggi

Boulter sottolinea come la maggior parte delle persone che inviano questi messaggi siano scommettitori. Un problema che sta diventando molto serio nel mondo tennis. Rileggendo il messaggio in cui le si augura di ammalarsi di cancro, la tennista scuote la testa. "Mi chiedo solo chi sia la persona che ha inviato quella cosa – afferma -. Non credo che sia una cosa che direi mai al mio peggior nemico. È semplicemente una cosa orribile, orribile da dire a chiunque. È orribile – e sottolinea ancora – Non sappiamo davvero se questa persona poi è nelle vicinanze o se sa dove abiti o cose del genere."