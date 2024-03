Minacce di morte a Holger Rune, la madre del tennista denuncia tutto sui social Dopo la sconfitta subita con Ruud ad Acapulco, Holger Rune ha ricevuto un terribile messaggio. Minacce di morte che ha reso pubbliche la madre, Anneke. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Di Holger Rune se ne parla sempre tanto. Il danese è un talento, ha iniziato a vincere da giovanissimi e dovrebbe segnare un'epoca con Sinner e Alcaraz, ma per ora si parla di Rune per i troppi cambi di allenatori, e adesso pure per una vicenda orrenda che ha dovuto affrontare nelle ultime ore. Perché dopo la sconfitta di Acapulco è stato minacciato di morte sui social, a denunciare tutto è stata, però, la madre.

In Messico Holger Rune era una delle principali teste di serie, ha superato tre turni prima di giocare la semifinale con Casper Ruud. L'incontro è stato bello ed è stato vinto, un po' a sorpresa, dal norvegese che si è imposto in tre set. Rune ha masticato amaro, considerato anche il pessimo rapporto personale con Ruud, ma poi probabilmente ha pensato subito al torneo successivo, quello di Indian Wells, dove potrebbe sfidare Rafa Nadal.

Un utente dopo il successo di Ruud su Rune ha scritto al danese, che forse d'ora in poi chiuderà il proprio profilo, e gli ha scritto parole orrende. La madre del tennista, Anneke, ha reso noto l'accaduto postando anche le immagini o meglio lo screen: "Figlio di p*****. Ti darò la caccia, ti pianterò un coltello nella nuca. Allora ti taglierò la tua stupida testa. Sarà su tutti i notiziari. Vengo a prenderti". Parole orrende, furiose, che hanno lasciato un segno. La misura è stata oltrepassata da un po'.

Tanti tennisti subiscono minacce, offese, di genere differente, dopo sconfitte brucianti o sorprendenti – tendenzialmente sono scommettitori infuriati che agiscono così. Ci sono tennisti che rendono noto l'accaduto e altri che invece scelgono il basso profilo e cancellano tutto, dando uno scarso peso a questo tipo di eventi.