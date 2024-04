video suggerito

Un tennista minaccia chi ha pubblicato i suoi strani guadagni: “Attenti a cosa scrivete di me” Scandalo nel tennis colombiano dopo le rivelazioni di un tabloid su guadagni di Mejia. Il tennista avrebbe guadagnato cifre molto importanti per le sue apparizioni con il team sudamericano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno scandalo scuote il mondo del tennis colombiano e rischia di scatenare un terremoto. Un media locale ha deciso di realizzare un'inchiesta, rendendo di dominio pubblico i presunti guadagni di Nicolas Mejia, sollevando un polverone all'interno del panorama tennistico nazionale. Il giocatore in questione ha reagito in malo modo, minacciando la testata con dei messaggi molto duri.

Il tabloid in questione si chiama Vista Critica, e ha evidenziato come Mejia abbia guadagnato cifre molto importanti in occasione delle sue apparizioni in Coppa Davis e altri tornei nazionali. Gettoni notevoli per questo giocatore che secondo il portale (che ha raccolto informazioni varie) avrebbe giovate di entrate economiche multimilionarie di pesos sia per le convocazioni, che per le partite. Nel 2022 si parla di più di 45mila dollari, e nel 2023, di altri 55mila dollari per un totale di circa 100mila dollari, ovvero quasi 100mila euro. Sul sito in questione ci si chiede se la dichiarazione dei redditi del giocatore farà riferimento anche a queste entrate.

Nelle scorse ore sulla testata sono stati pubblicati gli screen dei messaggi inviati dal tennista a Vista Crítica. Un "invito" tutt'altro che pacato a smetterla di divulgare queste notizie: "Te lo dico internamente, una volta per tutte e senza minacce, perché non è così. Stai molto attento a ciò che pubblichi su di me".

Il giornale ha rincarato la dose sottolineando come gli altri tennisti colombiani, ovvero i più importanti si siano rifiutati di giocare le competizioni nazionali: "Daniel Galán, Camila Osorio, Emiliana Arango e María Herazo si sono rifiutati di giocare nella Coppa Davis e nella BJKCup per molteplici ragioni. Allo stesso tempo invece Mejia ha difeso la Federazione con le unghie e con i denti, ha minacciato la stampa e ha cercato di distogliere l'attenzione".

Ecco dunque la stoccata finale dei giornalisti del sito che hanno risposto attraverso un comunicato: "Noi giornalisti non possiamo restare in silenzio di fronte agli abusi, né di fronte a una mera informazione superficiale, né ad arringhe o slogan sconsiderati a difesa di una parte o dell'altra. Il nostro dovere costituzionale è andare a beneficio dei cittadini. Nicolas Mejia è uno "scudiero" della Federazione? Che interesse potrebbe avere nel cercare di attirare e dirottare l'attenzione su di lui con le notizie che lo coinvolgono e che questo portale ha condiviso?". Chissà se arriveranno ulteriori risposte.