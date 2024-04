video suggerito

Rune complottista accusa il torneo di Madrid, ha notato qualcosa sulla racchetta: “Vogliono fregarmi” Holger Rune polemico a Madrid durante il match poi vinto con Navone. Ha tirato fuori la teoria del complotto, dopo aver notato un’incordatura strana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quando in campo c'è Holger Rune è sempre lecito aspettarsi di tutto. Anche la rocambolesca partita contro Navone a Madrid ha regalato diverse situazioni particolari, con il danese che alla fine è riuscito a spuntarla. C'è stato spazio per lui anche per un botta e risposta con il giudice di sedia, incentrato su quello che a suo dire è stato un tentativo di mettergli il bastone tra le ruote da parte dei padroni di casa.

Nel terzo set infatti Rune si è fatto rimontare dall'argentino dopo essere stato avanti per 5-1. Molto nervoso Holger se l'è presa a più riprese con la racchetta, indicata a più riprese anche al suo angolo. Ad un certo punto poi ecco la discussione con l'arbitro, anche abbastanza accesa. Il tennista numero 12 al mondo con un gesto brusco ha allontanato prima la telecamera e poi l'operatore per non fare sentire le sue parole.

Qualcosa però alla fine è arrivato, e a quanto pare Rune ha mosso un'accusa specifica agli organizzatori del torneo: "Il torneo sta cercando di imbrogliarmi, hanno mancato una corda della mia racchetta". A suo dire dunque il suo attrezzo non è stato incordato nel migliore dei modi, ma anzi con un colossale errore assolutamente non comune a questi livelli. Poco dopo il problema è stato "risolto" visto che Holger ha ricevuto un'altra racchetta e con quella poi ha chiuso il discorso.

Nuovo sfogo dunque "complottistico" di Rune che già a Montecarlo dopo la vittoria su Sinner si era lasciato andare sui social ad una provocazione molto forte, elencando una serie di situazioni a suo dire strane. Oggetto dei suoi strali? L'ATP Tour: "Non che tu mi abbia dato le migliori condizioni in primis dovendo giocare 2 partite il giorno prima di finire tardi, non lasciando quasi nessun tempo di recupero. Il giudice di sedia ha commesso errori cruciali e ha dato un'ammonizione sbagliata che ha disturbato il gioco". E ora un nuovo caso per un Rune sempre più polemico.