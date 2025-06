Jessica Pegula denuncia i messaggi inquietanti dopo il Roland Garros: “Tuo figlio deve nascere morto” La tennista americana ha raccolto in una storia su Instagram una serie di messaggi gravissimi per le offese e le minacce ricevute: “Mi hanno augurato la morte e che i miei familiari si ammalino per un tumore”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Jessica Pegula ha raccolto nelle storie su Instagram tutti gli insulti, le offese e le minacce gravissime che utenti inferociti e infervorati hanno scritto in calce ai post, prendendo d'assalto i suoi profili. Al culmine dell'odio social le hanno perfino augurato di vedere "nascere morto" il figlio che ancora non ha. La shitstorm s'è scatenata dopo l'eliminazione nei quarti al Roland Garros per la sconfitta contro Lois Boisson, la francese che in tabellone era arrivata con una wild card (era 361ª nel Ranking Wta ora è al 65° posto).

Odio social scatenato anche dalla sua ricchezza

La frase più "pulita" che le hanno riservato è stato un consiglio accorato: "Smettila di giocare a tennis e goditi i soldi di tuo padre! Sei letteralmente la giocatrice più inutile della top 10 di sempre". La tennista americana fa parte di una famiglia miliardaria, suo padre è proprietario di due squadre a Buffalo (nello Stato di New York): l'una di football americano, i Bills (NFL); l'altra di hockey su ghiaccio, i Sabres (NHL). E la questione ricchezza è obiezione che le è stata contestata spesso: è successo anche in altre occasioni, a corredo di momenti completamente slegati da risultati del campo e per l'opulenza di cui beneficia (offrì un passaggio alle sue rivali, ospitandole a bordo del jet privato diretto a Indian Wells).

Quando le forze dell'ordine l'hanno informata di cosa stava accadendo, Pegula non è apparsa affatto stupita. Preoccupata e infastidita sì… ma è certo la prima volta che lei (e altri sportivi) sono costretti a fare i conti con situazioni del genere. "La mia risposta è stata: oh, ecco qua? Me le fanno sempre… È così assurda che la mia risposta possa essere questa. Considerare una cosa normale le minacce di morte!".

Chi c'è dietro quella valanga di messaggi minatori

Non si tratta solo di utenti mitomani ma, secondo la polizia di Houston (ne fa menzione il New York Post), di scommettitori imbestialiti con ogni probabilità per aver perso somme importanti di denaro. "Sono pazzi e deliranti – ha scritto Pegula nella sua storia di Instagram -. In genere non apro a messaggi privati ​​e cerco di ricordarmi di disattivare i commenti durante le settimane dei tornei, ma trovano sempre un modo per accedere alla mia bacheca. Mi viene detto regolarmente che le persone della mia famiglia dovrebbero ammalarsi di cancro e morire. Tutto questo è così folle e inquietante".

I gravissimi messaggi scritti in calce ai suoi post

Inquietante è il termine che meglio descrive il tenore delle frasi che Pegula riceve suo malgrado e nonostante le precauzioni tecniche. L'hanno definita "venduta" a margine di un post nel quale era dispiaciuta per la morte del suo cane. "Non vedo l'ora che il karma pareggi i conti. Spero che il tuo primogenito nasca morto". Un'altra immagine mostrava un utente che pubblicava la foto di una carta da gioco su cui era scritto "muori". Ma quella portata alla luce dalla tennista è solo una piccola parte: "Vi garantisco che è cento volte peggio e avviene di continuo – ha aggiunto l'americana -. Che queste persone vincano o perdano, è quello su cui scommettono a muoverle".