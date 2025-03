La tennista più ricca al mondo porta le rivali a Indian Wells sul suo jet privato: restano attonite

video suggerito

Jessica Pegula dopo aver vinto il torneo di Austin ha atteso la finale del torneo di doppio. L'americana ha fatto ciò perché ha portato le finaliste con sé sul suo jet privato: "Grazie a lei abbiamo evitato un viaggio di almeno nove ore".

A cura di Alessio Morra

Jessica Pegula si prende ancora la copertina. Il motivo non è il successo nel torneo di Austin. La tennista americana ha fatto parlare di sé, in positivo, perché ha atteso che terminasse la finale del torneo di doppio prima di volare a Indian Wells, così facendo ha evitato un viaggio lunghissimo alle quattro finaliste, che hanno viaggiato con il jet privato di Pegula.

Pegula ha vinto il torneo di Austin

Di Jessica Pegula si parla sempre molto per motivi extra-tennistici, troppo spesso sbagliando. Pegula è una giocatrice americana, presenza fissa nella top ten da tempo, lo scorso settembre toccò la vetta più alta disputando la finale degli US Open. Della tennista se ne parla spesso per via della sua famiglia d'origine, il papà è un miliardario, con un patrimonio che supera i 7 miliardi di dollari. Lei va per la sua strada, lo scorso fine settimana si è aggiudicata il torneo di Austin, un appuntamento minore che serve da prologo per Indian Wells.

L'americana ha viaggiato sul jet privato con le finaliste del doppio

Per viaggiare più rapidamente dal Texas alla California, l'americana ha utilizzato il suo jet-privato. Cosa che potrebbe portare a solite stucchevoli critiche. Ma nel viaggio verso Indian Wells non ha volato da sola. A bordo sono salite altre tenniste, quelle che hanno disputato la finale del torneo di doppio. Una di esse, la cinese Zhang, ha voluto ringraziarla pubblicamente per il gesto non scontato.

Zhang e Yue hanno ringraziato pubblicamente Pegula

Pegula ha vinto il torneo di Austin. Dopo aver conquistato il titolo avrebbe dovuto subito partire alla volta di Indian Wells, ma ha aspettato che si concludesse anche la finale del doppio per iniziare il suo volo. Una scelta gentile, con una motivazione chiara. L'americana ha aspettato che si chiudesse l'altro torneo per portare con sé le quattro finaliste, che altrimenti avrebbero dovuto effettuare un lungo e laborioso viaggio, da oltre duemila chilometri per passare dal Texas alla California, dove si comincia già mercoledì.

McCartney Kessler, Zhang Shuai, Yue Yuan e Anna Blinkova sono salite a bordo. La cinese Zhang ha voluto ringraziare la giocatrice con un paio di post su Instagram: "Avrebbe potuto andarsene subito dopo la finale di singolare, non lo ha fatto, è una ragazza generosa e altruista. Questo mehrssaggio non vuole mostrare che ho preso l'aereo, ma vuole solo apprezzare e trasmettere amore". Anche Yue Yuan ha espresso la sua gratitudine scrivendo: "Altrimenti saremmo rimaste tutte in viaggio per almeno nove ore". Niente scali a Houston o a Dallas, tutte insieme hanno viaggiato verso Indian Wells.

Chi è Jessica Pegula, la tennista più ricca del mondo

Il patrimonio stimato del papà, Terrence, imprenditore americano classe 1951, proprietario di una squadra di hockey e di uno football americano, si attesta sui 7,7 miliardi di dollari. Ricchissimo papà Pegula, che ha cinque figli, tra questi Jessica che, nonostante i 17 milioni di dollari di premi vinti in carriera, è in automatico la tennista più ricca di sempre; anche più di Emma Navarro, americana pure lei con un papà miliardario.