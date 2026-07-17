Sulla misteriosa morte di Jadey Adams si apre una nuova ipotesi: non suicidio ma intossicazione alimentare

Dopo diversi giorni dalla tragica notizia non si sanno ancora le reali cause dell’improvviso decesso del giovane calciatore che aveva giocato i Mondiali col Sudafrica. Intanto la famiglia continua a mantenere il massimo riserbo.

Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la inspiegabile morte di Jadey Adams, il giocatore del Sudafrica che ha giocato agli ultimi Mondiali 2026, avvenuta lo scorso 11 luglio. A distanza di una settimana non si conoscono ancora le reali cause del decesso del 25enne calciatore, con le autorità sudafricane che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari dopo aver aperto un'inchiesta. L'ultima ipotesi circolata è quella di una intossicazione alimentare letale. Intanto la famiglia ha rotto il silenzio, con le parole strazianti del padre di Jadey, che non ha smentito alcuna voce: "Ora dobbiamo solo pensare a metabolizzare la tragedia".

Jadey Adams morto poco dopo aver giocato ai Mondiali: la pista del suicidio

Jayden Adams, il centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana, scomparso all'età di 25 anni, poche settimane dopo aver rappresentato il suo paese ai Mondiali, è scomparso a soli 25 anni, in circostanze tutte da chiarire. Dal primo minuto dopo la diffusione della notizia ufficiale, si è parlato di un atto estremo compiuto dal giovane, che stava attraversando un periodo personale complicato, ai confini della depressione. A supporto di questa terribile tesi, il lutto che lo aveva colpito durante il torneo iridato, con la morte della amata nonna senza poter partecipare ai funerali in patria. Dolore che aveva provato a lenire, scendendo in campo ugualmente, onorando con la propria presenza la Nazionale dei Bafana Bafana. E l'indiscrezione di un comportamento anomalo negli spogliatoi della propria nazionale: mentre i suoi compagni festeggiavano, si racconta che Adams sia rimasto da solo, in disparte.

L'altra ipotesi sulla morte di Jadey Adams: una intossicazione alimentare fatale

Ma ci sono altre piste che sono al vaglio degli investigatori, tra cui anche quella di una possibile intossicazione alimentare che sarebbe stata curata in modo non tempestivo. Adams si sarebbe diretto in un ospedale a Città del Capo nei giorni precedenti alla morte e sarebbe stato rimandato forse troppo frettolosamente a casa. Molti media sudafricani valutano dunque, anche cause accidentali che hanno messo fine al giovane calciatore. Non c'è nessuna conferma, ma nemmeno smentite. La stessa famiglia ha sorvolato sull'argomento, osservando il massimo riserbo sulla tragedia.

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Il papà di Jadey Adams non smentisce: "Pensiamo solo al nostro dolore"

Il padre e la compagna di lunga data del giocatore, Aqueelah Adendorf, hanno condiviso dei messaggi commoventi per affrontare il lutto: "Come tutti sapete, è stata una morte prematura. La famiglia sta faticando ad elaborarla. Non sarà facile andare avanti. La gente dice che diventerà più facile, ma non sarà così. Bisogna solo imparare a conviverci. Vedremo cosa ci riserverà il futuro… Il mondo intero sta reagendo con grande affetto alla morte di Jayden. Come ho detto però è molto difficile: si percepisce l'amore che tutto il mondo del calcio provava per Jayden."