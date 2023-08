Subisce gol al 98′ col VAR, viene espulso e spacca il monitor: “el Loco” Abreu conferma la sua fama Nel finale convulso di Cesar Vallejo-Tuma, match valido per il 10° turno del massimo campionato peruviano, Sebastian Abreu tecnico dei padroni di casa è stato espulso dopo aver subito un gol oltre il tempo di recupero, convalidato dal VAR. Che ha spaccato uscendo dal campo con un clamoroso destro da autentico boxeur.

A cura di Alessio Pediglieri

Sebastiàn Abreu è stato l'assoluto protagonista nella 10a giornata del Torneo di Chiusura della massima Lega peruviana quando in pieno recupero non ha accettato la decisione del VAR, facendosi prima espellere per proteste per poi spaccare il monitor su cui l'arbitro aveva visionato l'episodio contestato. L'ex attaccante uruguaiano, oggi allenatore del Cesar Vallejo andrà incontro ad una lunga squalifica.

Non è un caso se Abreu sia conosciuto da sempre come "el Loco", il ‘pazzo' vista la sua proverbiale indole ribelle mai addomesticata sia in campo fino a quando ha giocato, ritirandosi alla veneranda età di 45 anni e dopo aver militato in ben 30 club differenti, sia in panchina dove non ha risparmiato intemperanze clamorose come in occasione della sfida tra il suo Cesar e il Tarma. Gara conclusasi 1-1 ma intrisa di polemiche in un finale che ha visto il tecnico del Vallejo inviperito per la decisione presa dal VAR e convalidata dall'arbitro Augusto Menendez che ha decretato il pareggio avversario a tempo abbondantemente scaduto.

Ma cos'è accaduto in Cesar Vallejo-A.S. Tarma gara valida per il massimo campionato peruviano per scatenare la furia del Loco? Tutto si riduce nel lunghissimo recupero decretato dal direttore di gara con il risultato di 1-0, grazie al gol di Jairo Perez, a favore dei padroni di casa: 6 minuti, che però diventeranno oltre 14 a seguito degli eventi che si sono concatenati in rapida successione. Prima, la rete – contestata – da parte di Hernan Rengifo, arrivata al 90′ + 8 minuti, ben oltre il termine previsto. Un gol sottoposto alla supervisione del VAR che ha prolungato ulteriormente l'attesa per il fischio finale, arrivato con il tabellino definitivo: 1-1. Una decisione che ha fatto infuriare Abreu che ha scagliato polemicamente un pallone in campo, ricevendo il rosso diretto.

Non ancora soddisfatto, il tecnico del Vallejo poco prima di uscire dal terreno di gioco, proprio all'ingresso del tunnel dove era posizionato il monitor "incriminato" del VAR, ha sferrato un destro violentissimo al televisore frantumandolo a terra. Un gesto che è stato ovviamente immortalato dalle telecamere e che costerà carissimo ad Abreu che adesso dovrà attendere il referto arbitrale e le decisioni del Giudice Sportivo che, certamente, decideranno per una squalifica esemplare.