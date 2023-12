Suarez va all’Inter Miami di Messi, l’ufficialità arriva con una foto: “Non c’è niente di più bello” Luis Suarez giocherà nell’Inter Miami, dove ritroverà Messi e i suoi ex compagni del Barcellona: prima della nota uffucuale del club era stato lanciato un indizio con una foto e una didascalia molto particolare: “Non c’è niente di più bello che giocare con gli amici”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luis Suarez è un nuovo giocatore dell’Inter Miami. Il trasferimento è ufficiale, anche se tutto fatto già da giorni: l'attaccante uruguaiano arriva dal club brasiliano del Gremio e tornerà così a far coppia con Leo Messi dopo gli anni al Barcellona. Per il Pistolero, 37 anni tra un mese, sarà probabilmente l’ultima avventura della carriera dopo tanti anni trascorsi in Europa e un piccolo passaggio in Brasile.

La nota ufficiale del club americano: "L'Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver firmato Luis Suárez, vincitore della UEFA Champions League, della Coppa del mondo per club FIFA e della Conmebol Copa América e cinque volte campione della Liga, con un contratto che durerà per tutta la stagione 2024 della Major League Soccer (MLS). L'iconico attaccante uruguaiano si unirà alla squadra in vista della stagione MLS 2024 dopo essere stato nominato Miglior Giocatore e Miglior Attaccante del campionato brasiliano grazie ai suoi 26 gol e 17 assist in 53 presenze, e portando il Grêmio a vincere il Campeonato Gaúcho e la Recopa Gaúcha".

Prima del comunicato ufficiale era arrivata una foto sui social dove ci sono quattro ragazzi con le maglie di Busquets, Jordi Alba, Messi e Suarez e il post recita così: "Non c'è niente di più bello che giocare con gli amici".

Anche il comproprietario del club, David Beckham, ha salutato con soddisfazione l'arrivo di Luis Suarez: "Siamo lieti di avere un giocatore della qualità e della passione per il gioco di Luis, che oggi si unisce al nostro Club. Si unisce a una squadra che sta ispirando la prossima generazione e non vediamo l'ora di vederlo scendere in campo sia con gli ex compagni di squadra sia con i giovani giocatori della nostra Academy".

Luis Suarez ha parlato così del suo approdo all'Inter Miami: "Sono molto felice ed entusiasta di affrontare questa nuova sfida con l’Inter Miami. Non vedo l’ora di iniziare e sono pronto a lavorare per trasformare in realtà il sogno di vincere più titoli con questo grande Club. Sono ottimista riguardo a ciò che possiamo ottenere insime, con la nostra ambizione condivisa. Darò il massimo per portare gioia a questi grandi tifosi di cui ho sentito tanto parlare mentre indosserò i colori dell’Inter Miami.Non vedo l’ora di riunirmi con grandi amici e giocatori. Sono anche ansioso di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e allenatori".