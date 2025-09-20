Striscione contro Lookman alla vigilia di Torino-Atalanta, dura presa di posizione: “Sei un ingrato”

È apparso uno striscione contro Lookman all’esterno del centro sportivo dell’Atalanta. Nonostante il reintegro in gruppo parte della tifoseria bergamasca non ha perdonato l’attaccante nigeriano: “Per noi rimani un ingrato”.

L'Atalanta proverà a rialzarsi dopo la batosta subita in Champions League alla prima giornata contro il PSG. La trasferta europea però ha consegnato nelle mani di Ivan Juric una squadra incerottata con Scalvini e De Ketelaere che daranno forfait in vista della trasferta di Torino. E anche per questo motivo, vista anche l'indisponibilità di Scamacca, a supportare il solo Krstovic nel reparto offensivo potrebbe esserci Ademola Lookman. Il nigeriano è tornato ad allenarsi in gruppo in settimane dopo un colloquio con Juric, società e compagni di squadra, e potrebbe essere convocato per la sfida contro i granata.

Una notizia importante per lo stesso allenatore il quale spiegò pubblicamente che voleva giocatori convinti di scendere in campo con l'Atalanta. Evidentemente con Lookman si è trovato un compromesso e se recuperato sarà sicuramente un elemento in più determinante per la stagione dell'Atalanta. Lo strappo dovuto alla mancata cessione all'Inter in estate sembrava insanabile, ma il giocatore ora è rientrato in gruppo. Ma questo non fa felice proprio tutti, specie alcuni tifosi che questa mattina fuori dalla recinzione del Centro sportivo Bortolotti hanno affisso uno striscione molto chiaro sull'argomento: "11 reintegrato… Ma per noi rimani un ingrato".

Lookman in azione contro il Milan lo scorso anno.

Una parte della tifoseria bergamasca – in questo caso lo striscione è firmato dalla Vecchia Guardia – non ha perdonato l'atteggiamento di Lookman che ha rischiato di compromettere l'equilibrio dello spogliatoio della Dea. Il giocatore infatti sui suoi canali social ha cancellato ogni traccia dell'Atalanta che tutt'ora non compare sul suo profilo social. Non è chiaro sapere se il club avrà raggiunto un accordo con il giocatore per un'eventuale cessione a gennaio, ma di fatto ad oggi è da considerare un elemento a disposizione di Juric.

In vista della trasferta di Torino contro la sua ex squadra Juric potrebbe convocarlo ma difficilmente Lookman scenderà in campo dal primo minuto. Complice l'assenza di De Ketelaere a supportare Krstovic nel ruolo di punta potrebbero esserci due tra Maldini, Samdardzic e Sulemana. Si prevede un ingresso a gara in corso dunque per il nigeriano che qualora recuperato sarebbe senza ombra di dubbi tra i migliori attaccanti della nostra Serie A. Ma se da una parte il caso con club e squadra è stato chiuso, sembra difficile che la frattura con i tifosi possa risanarsi.