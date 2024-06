video suggerito

Straordinaria Italia, è in finale a Euro 2024 Under 17! Battuta la Danimarca col gol partita di Coletta Un’azione dirompente firmata Camarda e Cama e finalizzata da Coletta ha permesso all’Italia Under 17 di battere in semifinale la Danimarca e prendersi la finale di Euro 2024,dove sfiderà per il titolo continentale, il Portogallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Cipro l'Italia Under 17 raggiunge la finale a Euro 2024 battendo la Danimarca con il gol partita siglato nel primo tempo da Coletta. I ragazzi di Massimiliano Favo sono stati spesso dominanti ma hanno troppe volte il raddoppio lasciando sempre in bilico il risultato. Camarda e Moscni, coppia d'attacco rossonerazzurra, sono stati bravissimi a costruirsi palle gol importanti senza finalizzare. Ora la finale, in cui l'Italia se la vedrà con il Portogallo che ha battuto con una straordinaria rimonta, la Serbia.

Italia-Danimarca 1-0: 30′ Coletta

L'Italia parte meglio dei parei età della Danimarca e gioca il proprio calcio che l'ha spinta fino a questo momento a coltivare il sogno più grande, raggiungere il Portogallo nella finale europea. Così il primo tempo è più di marca azzurra che danese anche se il vantaggio meritato arriva solamente dopo più di mezz'ora di gioco. A metterci lo zampino è stato Camarda che da uomo gol si è trasformato in assistman quando è riuscito a innescare la corsa di Cama. L'esterno azzurro è poi riuscito a infilare un cross nell'area piccola dove Coletta ha preso il tempo da dietro al propri difensore infilando la porta avversaria.

Un vantaggio che ha permesso il controllo del resto del primo tempo, con l'Italia che ha mantenuto spesso il pallino del gioco, sapientemente senza affondare il colpo o accelerare i tempi di una semifinale lunghissima. Tanto è bastato però per andare all'intervallo senza mai soffrire realmente la Danimarca, in costante difficoltà nel presentarsi in area italiana. A rimanere più pericolosa resta la nazionale azzurra con Camarda che al 45′ fa tutto benissimo in area danese per poi fallire il colpo del raddoppio.

La ripresa è ancora di marca azzurra con l'Italia che spinge sull'acceleratore provando subito a chiudere il match e mettere in ghiaccio il risultato. Camarda per ben due volte sfiora il raddoppio mostrando tutta la propria classe in campo, superiore ai pari età, ma le conclusioni mancano di precisione lasciando pericolosamente aperta una semifinale dominata dall'Italia.

La Danimarca prova così a crederci, in un finale in cui non ha nulla da perdere e con il risultato aperto a qualsiasi cambiamento, con l'Italia che non abbassa la guardia anche se la stanchezza fisica e mentale si fanno sentire. Ma alla fine è tripudio azzurro malgrado il classico brivido in pieno recupero: l'Italia è in finale all'Europeo 2024.

Serbia-Portogallo 2-3, gol partita al 95′

Prima della semifinale tra Danimarca e Italia, a raggiungere la finale a Cipro per Euro 2024 Under 17, il Portogallo è riuscito in una clamorosa rimonta nel finale di partita che sembrava compromessa. La nazionale lusitana ha rimontato la Serbia da 0-2 a 3-2, con le due reti finali segnate rispettivamente all'89' e al 95′ con la decisiva firma di Joao Trovisco