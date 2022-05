Storico accordo della US Soccer: calciatori e calciatrici saranno equiparati in tutto La Federcalcio americana ha ratificato l’intesa globale con scadenza 2028 in cui uomini e donne avranno i medesimi trattamenti economici, di assistenza e privilegi. È il primo accordo in tal senso nel calcio mondiale.

A cura di Alessio Pediglieri

Una data storica per il calcio nazionale statunitense ma anche per l'intero movimento mondiale perché da oggi in America calciatori e calciatrici avranno parità di trattamento economico, una decisione ratificata dalla US Soccer che ha annunciato l'accordo collettivo che coinvolge il calcio maschile e femminile delle Nazionali, con scadenza 2028 e che garantirà equità su tutto: stipendi, premi partita e ripartizione dei ricavi commerciali. Un'intesa totale che permette al movimento d'Oltreoceano di precorrere i tempi, arrivando laddove fino ad oggi nessun'altra federazione si era spinta.

Tutti uguali, senza distinzioni né differenze: un obiettivo che potrebbe anche apparire banale e scontato ma che ha invece una sua valenza epocale perché il calcio finisce di essere fondamentalmente maschilista e apre nei fatti alla parte femminile che sta riscontrando sempre più un successo globale. Non è un caso che a far d'apripista sia una delle Federcalcio più giovani al mondo ma anche tra le più in ascesa, visto che proprio la Nazionale americana femminile ha vinto i Mondiali del 2019. Una conquista considerata la prima di tante altre, "un momento storico unico perché questi accordi cambiano per sempre il calcio negli Stati Uniti e hanno il potenziale per cambiare il calcio nel mondo" ha sottolineato orgogliosamente Parlow Cone, presidente della US Soccer.

In un lungo comunicato ufficiale, si sono esposti tutti i punti che andranno a sancire l'intesa condivisa che aprirà una nuova era. "Sono grato per l'impegno e la collaborazione della Nazionale maschile e femminile e sono incredibilmente orgoglioso del duro lavoro che ha portato a questo momento. Tutti coloro che hanno a cuore il nostro sport dovrebbero condividere questo orgoglio mentre non vediamo l'ora di lavorare insieme per far crescere il calcio per le generazioni a venire", ha aggiunto Cone.

Nello specifico, l'accordo di equità economica riguarderà diversi aspetti precisi. In primo luogo la retribuzione identica sulle prestazioni, poi la perequazione del montepremi della Coppa del Mondo, quindi la quota spettante a calciatori e calciatrici delle entrate commerciali. Poi, una serie ulteriore di benefici, ugualmente distribuiti che vanno dall'assistenza garantita ai figli, agli ambienti di formazione da dare a disposizione, fino alle assicurazioni sanitarie pagate direttamente dalla US Soccer.