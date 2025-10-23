Steaua Bucarest-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: Italiano a caccia della prima vittoria, le formazioni

Steaua Bucarest-Bologna è in programma oggi in Europa League alle 18:45. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

Il Bologna nella terza giornata di Europa League affronta in trasferta lo Steaua Bucarest. Il match è in programma oggi alle ore 18:45 con i rossoblu di Italiano che stanno vivendo un momento di forma importante dopo la doppia vittoria in Serie A contro Pisa e Cagliari. Orsolini e compagni sono a caccia della prima vittoria nel torneo continentale dopo la sconfitta con l'Aston Villa e il pareggio contro il Friburgo. In casa dei rumeni, a quota 3 dopo la vittoria contro i G. A. Eagles regalerebbe il sorpasso ad un Bologna che ha tutte le carte in regola per espugnare il campo dello Steaua. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

Steaua Bucarest-Bologna, le probabili formazioni:

Il Bologna a Bucarest dovrebbe puntare sul solito 4-2-3-1 con Orsolini, Odgaard e Rowe alle spalle di Dallinga che potrebbe essere preferito a Castro. Chance anche per Moro al posto di Ferguson. Steaua con lo stesso modulo, con l'italiano Cisotti con Olaru e Popescu a sostegno di Birligea. Ecco le probabili formazioni:

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Șut; Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.

Dove vedere Steaua Bucarest-Bologna in diretta TV e streaming, orario e canale

La partita tra Steaua Bucarest e Bologna non sarà trasmessa in TV in chiaro. Il match che è in programma alle 18:45 di oggi giovedì 23 ottobre, si potrà vedere in TV solo grazie ad un abbonamento a Sky. La sfida di Europa League sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per quanto riguarda lo streaming diretta sull'app Sky Go, esclusiva per gli abbonati della piattaforma satellitare. Possibile seguire il match anche NOW, altro servizio a pagamento. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Fernando Orsi.

La classifica del Bologna in Europa League

Il Bologna attualmente occupa la 27a posizione nel girone unico di Europa League. Un punto per la squadra di Vincenzo Italiano, figlio del pareggio contro il Friburgo dopo la sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa. Lo Steaua al momento invece è 24° in virtù del successo alla prima giornata contro i G.A. Eagles. Nell’ultimo turno è arrivato il ko interno contro lo Young Boys.

Come arrivano Bologna e Steaua Bucarest in Europa League

Il Bologna arriva al match contro lo Steaua in buone condizioni in virtù della doppia vittoria di fila in campionato contro Pisa e Cagliari. I rossoblu sono imbattuti dal 25 settembre, quando arrivò la sconfitta con l’Aston Villa. Da lì in poi, due pareggi e altrettante vittorie. Lo Steaua sta facendo fatica in campionato come conferma il 12° posto, con 13 punti ben 15 in meno della capolista Botosani. Due sconfitte nelle ultime tre giornate per i rumeni.