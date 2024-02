Stanisic fa gol al Bayern, il Leverkusen dilaga ma Tuchel protesta: “È nostro, non dovrebbe giocare” Il Bayern Monaco ha perso per 3-0 lo scontro diretto contro il Bayer Leverkusen per la vetta della Bundesliga. Tuchel ha protestato in conferenza perché il primo gol è stato segnato da Stanisic, calciatore di proprietà dei bavaresi e in prestito alle Aspirine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Bayern Monaco ha perso in malo modo lo scontro diretto in vetta alla Bundesliga contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Thomas Tuchel ha perso 3-0 in maniera netta e con le Aspirine che hanno mostrato di meritare il primato in lungo e in largo: partita favolosa dei ragazzi di Xabi Alonso, che hanno aperto i giochi nella prima parte di gara con Stanisic e poi hanno chiuso i conti nella ripresa con Grimaldo e Frimpong.

Nella conferenza stampa dopo la sonora sconfitta l’allenatore del Bayern Monaco ha alzato la voce per lamentarsi di una situazione che vede protagonista Josip Stanisic, autore del gol del vantaggio del Bayer, ma calciatore di proprietà dei bavaresi e in prestito alle Aspirine: "In Inghilterra c’è una buona regola secondo la quale se dai in prestito un giocatore, lui allora non può giocare contro di te. Per me ha più senso, purtroppo in Germania non si fa così".

Un'uscita, quella dell'ex allenatore di Chelsea e PSG, che ha fatto molto discutere in Germania e in molti vedono in quelle parole la confusione che regna in casa Bayern. Non tanto per i punti di distacco tra i bavaresi e il Bayer, che ora sono 5, ma per tutta una serie di scelte che sono state fatte negli ultimi mesi sia di gestione che sul mercato.

I tifosi contestano il tecnico tedesco e al centro sportivo è apparso uno striscione molto duro nei suoi confronti: "Tuchel vattene". Le prossime gare e il doppio confronto agli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio potrebbero essere decisivi per il futuro dell’allenatore.

Secondo quanto riporta la Bild, molti allenatori di fama internazionale stanno osservando con interesse la situazione della panchina del Bayern e tra questi c’è anche Josè Mourinho. Il giornalista Christian Falk nel programma “BILD SPORT” aveva raccontato che l'allenatore portoghese starebbe imparando il tedesco e sarebbe uno dei papabili per la panchine del Bayern. Lo Special One ha già allenato in Inghilterra (Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur), Spagna (Real Madrid) e Italia (Inter e Roma), ma non ha mai guidato un club tedesco in carriera.