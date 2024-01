Stangata su Mancini dopo il derby: “Insulti all’arbitro, intimava ai compagni di non stringergli la mano” Il difensore della Roma è il calciatore punito con maggiore severità dal giudice sportivo dopo Lazio-Roma di Coppa Italia, 3 giornate e ammenda di 10 mila euro: “Aspettava il direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli ufficiali di gara e indirizzava all’arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività”. Chiusi 4 settori della Lazio per cori razzisti verso Lukaku. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'arbitro Orsato espelle il difensore della Roma, Mancini, a margine del derby di Coppa Italia.

La coda del derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio contro la Roma è stata turbolenta per quanto accaduto nel finale e dopo il triplice fischio. Spintoni, provocazioni, occhiatacce e qualche parola di troppo hanno scandito quei momenti di tensione che si sono protratti anche nel lungo recupero (una decina di minuti) concessi dall'arbitro Orsato.

Tre i calciatori espulsi: Pedro, Azmoun e Mancini, quest'ultimo ha ricevuto il cartellino rosso a incontro finito e nei suoi confronti il giudice sportivo è stato molto severo considerate le sanzioni adottate e le motivazioni elencate.

Il difensore giallorosso è stato squalificato per 3 giornate (con l'aggiunta di una multa di 10 mila euro) "per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all’arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli ufficiali di gara e indirizzava all'arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività".

Nel finale turbolento di Lazio-Roma ha preso il rosso anche Azmoun.

Mano pesante anche nei confronti Due partite di stop invece per Azmoun "perché, al 54° del secondo tempo, colpiva a gioco fermo con una manata al volto un calciatore avversario". Tra gli squalificati della Roma è finito anche Nuno Santos, collaboratore di José Mourinho, espulso dalla panchina e fermato per un turno "per avere, al 39° del secondo tempo, rivolto ad un assistente una critica irrispettosa".

I momenti di tensione durante il derby di Coppa Italia.

Il novero delle sanzioni si completa con quelle inflitte anche alla Lazio: squalifica per un turno inflitta a Pedro e a Pellegrini; chiusura della Curva Nord e i Distinti Nord, Est e Ovest per i cori razzisti rivolti a Lukaku. Nel calderone di una sfida sopra le righe sono finiti anche i disordini prima del match, il brutto episodio della bottiglia di birra che ha centrato Bove, la stoccata di Mourinho al direttore di gara e la replica social dei biancocelesti sul rigore (decisivo) concesso per il fallo di Huijsen.