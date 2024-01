Mourinho se la prende con Orsato per il K.O. nel derby di Coppa Italia: “Con lui va sempre così” Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia con Lazio, l’allenatore della Roma José Mourinho se l’è presa con l’arbitro Orsato e non solo per il rigore assegnato ai biancocelesti che ha deciso la partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Al termine di una partita ad alta tensione la Roma è uscita sconfitta dalla Lazio nel derby di Coppa Italia che dava accesso alle semifinali del torneo. Animi tesissimi in campo con la situazione che è degenerata con tanto di rissa nel finale e l'arbitro Orsato costretto ad estrarre cartellini a volontà per cercare di riportare la calma. Serata non facile per l'esperto fischietto di Schio che è stato anche protagonista dell'episodio che ha di fatto deciso la gara, vale a dire il rigore assegnato ai biancocelesti, dopo aver rivisto al monitor le immagini su consiglio del Var Irrati, per il contatto in area tra il giovane Huijsen e Castellanos.

Un penalty, trasformato poi da Zaccagni, che ha dunque permesso alla Lazio di Maurizio Sarri di uscire vincitrice dall'incontro e che è costata dunque l'eliminazione alla Roma di José Mourinho. Un calcio di rigore su cui nel post-partita, ai microfoni di Mediaset, il tecnico portoghese ha avuto da ridire: "Stasera abbiamo perso per un rigore da Var: non assegnato dall'arbitro a tre metri, ma dal video. Venti anni fa i giocatori non si sarebbero buttati come fanno oggi" ha infatti detto lo Special One riguardo all'episodio che ha deciso il match.

José Mourinho, dopo aver analizzato il match ed evidenziato come l'ennesimo infortunio occorso a Paulo Dybala (uscito all'intervallo) abbia condizionato il modo di giocare della sua squadra, ha poi tirato un'altra stoccata all'arbitro Orsato: "In queste partite chi segna per primo è avvantaggiato e chi gioca in casa fa sparire i palloni, poi con Orsato va sempre così: la squadra che segna per primo poi vince perché lui poi non fa più giocare" ha infatti chiosato l'allenatore della Roma prendendosela con il direttore di gara che, a suo dire, dopo la rete della Lazio avrebbe cambiato il suo metro di giudizio nel valutare gli interventi in campo. Cosa, tra l'altro, che, sempre secondo José Mourinho, Orsato farebbe abitualmente.