La Lazio punge la Roma con un fotomontaggio dopo le polemiche del derby: "È rigore pure su Marte" Il contatto fra Taty Castellanos e Huijsen è stato trasportato su Marte, sotto gli occhi attenti del rover con la bandierina VAR:lo sfottò della Lazio sul rigore che ha deciso il derby di Coppa Italia.

A cura di Ada Cotugno

L'eco delle polemiche dopo il derby di Roma in Coppa Italia non si è ancora fermato. La Lazio ha conquistato l'accesso alle semifinali superando la Roma per 1-0 grazie al calcio di rigore segnato da Zaccagni, l'ennesimo episodio che ha scatenato dibattito per l'entità del fallo e l'utilizzo del VAR. A caldo Mourinho lo aveva definito un "rigore da calcio moderno", prima di scagliarsi contro Orsato per una direzione di gara da lui non gradita. E i biancocelesti non si sono fatti attendere per pungere sui social i rivali cittadini.

Lo sfottò è arrivato circa 24 ore dopo l'inizio della partita, quando gli animi sembravano sbollentarsi dopo il botta e risposta acceso delle ultime ore. Ma ci ha pensato la Lazio a riportare l'attenzione sull'episodio che ha vito come protagonisti Taty Castellanos e Dean Huijsen, ultimo arrivato in casa Roma che con la sua entrata ha causato il rigore decisivo.

La stoccata dei biancocelesti è andata dritta al punto: sul profilo ufficiale di X il club ha caricato un fotomontaggio del contatto fra i due calciatori ambientato però in uno scenario spaziale. "Questo è rigore pure su Marte", hanno aggiunto senza mezzi termini prendendo posizione sulla vicenda che ha creato dibattito nell'ultima giornata. Sullo sfondo, sopra il suolo marziano, si distingue chiaramente un rover che trasporta una bandierina con scritto VAR, la tecnologia che ha permesso a Orsato di assegnare il calcio di rigore che ha deciso il derby.

Il post è diventato immediatamente virale sul social, attirando centinaia di commenti da parte di tutti i tifosi, divertiti dalla scelta di comunicazione della Lazio. Già in altre occasioni la società di Lotito si era espressa in modo netto sulle questioni che l'hanno vista come protagonista, pubblicando in rete diversi video e fotomontaggi per rispondere alle accuse e alle polemiche mosse dopo le partite. Ma questa volta il colpo potrebbe fare ancora più male, vista l'importanza del derby nel cammino delle due squadre in questa stagione.